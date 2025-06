Rescatan un gatito atrapado en el conducto de ventilación de un hotel en Pontevedra: "Desnutrido y con algún problema de piel"

"Se encuentra bien, llegó un poco desnutrido y con algún problema de piel pero se está recuperando muy bien". Es el final feliz de una historia de esas que nos sacan una sonrisa. La historia de Cupido, un pequeño gato negro que acabó, quién sabe cómo, metido en los conductos de ventilación de un hotel de Pontevedra. La cosa no pintaba bien, pero la perseverancia de la pareja que lo encontró permitió que este pequeño de apenas mes y medio de vida pudiese ser rescatado con éxito.

"Nosotros estábamos en la habitación, ya nos habíamos ido a dormir, debían ser sobre las 5 de la mañana cuando empezamos a escuchar", nos cuenta una de las protagonistas de esta historia. No quiere dar su nombre, prefiere el anonimato, aunque hay un dato que nos permite darnos cuenta de que Cupido no podía haber caído en mejores personas –o en mejor conducto en este caso-, ella es voluntaria en la Protectora de Animales de O Morrazo. "Mi pareja empezó a escuchar unos maullidos y ya nos dimos cuenta de que era un gatito pequeño, tenía que ser bebé. Yo no iba a seguir durmiendo tranquilamente con esa situación. Nos pusimos a buscarlo", relata.

El gato tenía apenas mes y medio de vida y cabía en una mano

"La suite en la que estábamos daba directamente al exterior, a una zona de piscina y monte, así que allí estuvimos dando vueltas a ver si lo localizábamos. Pero nos dimos cuenta de que fuera se le escuchaba menos", continúa relatando. Cuando regresaron al interior de la habituación fueron conscientes de que el sonido venía de dentro y en concreto de los conductos de ventilación. "En uno de ellos se escuchaba especialmente así que acercamos la linterna del móvil para mirar y ya vimos una cola negra". En ese momento no se percataron de lo pequeño que era, apenas mes y medio de vida y poco más que una mano de tamaño.

"Llamamos a recepción pero había solo una persona y no nos dieron mucha solución así que tuvimos que sacarlo nosotros", recuerda nuestra particular heroína. "Mi pareja cogió un sacacorchos que era lo único que teníamos y estuvimos una hora dándole hasta que conseguimos desmontar la tapa y sacarlo".

"Lo envolvimos en unas toallas para darle calor y se quedó dormido"

Cupido, que en aquel momento aún no tenía nombre, salió agotado. "Lo envolvimos en unas toallas para que estuviera calentito y se quedó dormido al momento", concluye el relato. Al darse cuenta de que era tan bebé la pareja volvió a salir al exterior para ver si daban con la madre o algún hermano: "Pensamos que igual se había perdido del resto, pero no encontramos nada más".

Finalmente, llamaron a la protectora con la que colaboran y optaron por llevárselo para que pudiera estar lo mejor cuidado posible y para buscarle un hogar adecuado. "Yo ya tengo demasiado, si no me lo quedaba", asegura su rescatadora.

Laura Soliño, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de O Morrazo, en Pontevedra, ha recibido al pequeño con toda la ilusión de conseguir cuanto antes un hogar para él: "Nuestro refugio no es un lugar acondicionado para tener gatos, pero es tanta la demanda de rescates en este momento que nos hemos visto en la obligación de habilitar alguna zona para poder tenerlos", nos explica. Basta con echar un ojo a su Instagram para darse cuenta de que, tanto a ella como a todos los implicados en este proyecto, se les cae la baba con cada uno de los peludos que llegan a sus manos. No son capaces de dejar a ninguno fuera pero no dan abasto.

Como siempre, el llamamiento de las protectoras sigue presente. Necesitan ayuda, recursos y también voluntarios pero, sobre todo, necesitan concienciación. Y Cupido necesita un hogar.

