Navarra anuncia hoy nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir del viernes 9 de abril

Navarra dará a conocer hoy las nuevas restricciones para frenar el coronavirus que entrarán en vigor a partir del 9 de abril una vez finalicen las medidas adoptadas para Semana Santa, ha avanzado María Chivite, presidenta de la comunidad autónoma, quien confía en que los contagios de Covid-19 entren en una fase de meseta.

Nuevas restricciones en Navarra

"Tenemos que esperar un poco y este miércoles se anunciarán las decisiones que se tomen valorando todos los datos", ha avanzado Maria Chivite, presidenta de Navarra. Los contagios por coronavirus vuelven a subir en Navarra y la incidencia acumulada se sitúan de nuevo cerca de los 200 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, según los datos aportados por el Gobierno de Navarra.

Ayer se detectaron 198 nuevos positivos por coronavirus en Pamplona lo que refleja un incremento respecto a la jornada anterior tras realizar en el sistema público de salud de Navarra 2.144 pruebas del COVID-19, lo que situó la tasa de positividad en un 8,2%. La mayor incidencia se sitúa en los barrios de San Juan, Rochapea y en Burlada.

"Vamos a un crecimiento muy pequeño de casos, solamente un 10 por ciento -en la última semana-, pero esperamos entrar en fase de meseta para después ir bajando la incidencia de los casos", ha dicho Maria Chivite para añadir que "ha habido un crecimiento también en la presión hospitalaria, no es algo preocupante porque los porcentajes no son elevados; por eso tomamos las decisiones antes de Semana Santa para luego no tener que lamentar esas subidas exponenciales".