La NASA advierte que Granada, junto a otras ciudades del sur peninsular, podrían ser inhabitable

Granada afronta una seria advertencia sobre las consecuencias del cambio climático. El más reciente informe de la NASA, titulado Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live (Demasiado caliente para manejarlo: La manera en la que el cambio climático podría hacer algunos sitios demasiado caliente para vivir), señala a varias zonas del planeta en riesgo de transformarse en inhabitables, entre ellas el sureste de España. Dentro de este territorio, la provincia granadina se perfila como uno de los puntos más vulnerables ante el incremento de temperaturas extremas y la escasez de recursos hídricos.

Las proyecciones no auguran un escenario alentador. La NASA alerta de que, hacia 2050, la región de Granada podría enfrentar largas sequías y olas de calor sin precedentes. Esto afectaría notablemente la actividad agraria, fundamental para ciertos cultivos subtropicales que ya atraviesan dificultades por la falta de agua. La provincia, que combina clima mediterráneo, alturas nevadas y zonas costeras, se vería sometida a contrastes cada vez más marcados, con temperaturas más elevadas y plazos invernales reducidos.

La propia Junta de Andalucía estima que para 2070 algunos municipios del Área Metropolitana de Granada superarán la decena de días al año por encima de los 40 grados. Peor panorama presentan enclaves como Pinos Puente o Fuente Vaqueros, con más de una veintena de jornadas anuales sobre esta barrera térmica. En la capital, las predicciones apuntan a alrededor de 15 días de calor extremo.

Frente a esta situación, las zonas más elevadas, como la Alpujarra, mantendrán un clima algo menos hostil. Diversos estudios apuntan a que Trevélez o Bérchules apenas sufrirán picos extremos, lo que contrasta con el escenario costeño, donde las temperaturas mínimas nocturnas, especialmente en verano, podrían dispararse, generando "noches tropicales" que dificultarían el descanso.

Se agudiza la escasez Hídrica

La falta de recursos hídricos es uno de los factores que más preocupa. Con una demanda creciente y embalses en niveles críticos, el abastecimiento de agua podría tensionar al máximo la economía local. Sectores agrícolas, como el de mango o aguacate, ya experimentan situaciones de incertidumbre ante el reparto de riego y la subida de costes.

Diversas organizaciones, entre ellas el grupo de especialistas Climate Central, coinciden en que Granada ha perdido días de frío de forma alarmante en la última década. El informe concluye que esta capital es la ciudad española donde más se ha notado el acortamiento invernal, con un incremento considerable de las jornadas en que las mínimas superan los 0 grados. Este cambio reduce no solo la capacidad de almacenar agua en forma de nieve en Sierra Nevada, sino también altera el ciclo natural de flora y fauna, lo que afecta a la biodiversidad.

El llamamiento de la NASA pone de manifiesto la urgencia de adoptar medidas de adaptación y mitigación. Autoridades locales y expertos señalan la importancia de impulsar cultivos resistentes a la sequía, modernizar la gestión del agua y reforzar la eficiencia energética, así como mantener bosques y áreas de montaña que sirvan de amortiguador climático. Los expertos recuerdan además que actuaciones de ahorro y uso racional de los recursos no son optativas, sino imprescindibles para frenar un futuro más hostil.

Otras ciudades en la misma situación

Junto a Granada se encuentra otras ciudades que tienen una situación similar, ese es el caso de Málaga, Sevilla o Almería, cuyas temperaturas, aumento de días de calor extremos y la disminución de los días de frío, también podrían hacer inhabitable la zona.

