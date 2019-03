La muñeca 'Nenuco no me come', acusada de fomentar la anorexia entre las niñas

La nueva muñeca de Nenuco ha destado la polémica en Reino Unido en la presentación de su lanzamiento este miércoles. La muñeca que mueve su cabeza hacia los lados cuando se le acerca una cuchara, ha generado un aluvión de críticas hacia la firma española tachándole de irresponsable por lanzar un muñeco que podría incitar a los más pequeños a la anorexia y la bulimia.

'Nenuco no me come', que ya está a la venta en toda Europa y que llegará a los comercios británicos a principios de febrero, lleva como accesorio una cuchara con un imán en su interior que provoca que la niña mueva la cabeza a ambos lados, rechazando la comida. Sin embargo si se alinea la cuchara y se presiona con los labios, 'la madre' puede hacer que coma finalmente.

Los portavoces de organizaciones en defensa de la salud mental, preocupados por si se normaliza este trastorno alimentario, aseguran que detrás de este juguete hay un mensaje subliminal muy peligroso que incita a las niñas a rechazar la comida."Esta muñeca envía el mensaje equivocado a los niños y les anima a pensar que el rechazo de alimentos es un comportamiento normal".

"Me parece poco saludable que una muñeca anoréxica se exhiba en los estantes de las jugueterías", ha comentado Anita Worcester, de la Asociación de trastornos alimenticios de Somerset y Wessex, en relación al juguete que se comercializará en las tiendas británicas por 34,99 libras.

Por su parte, los fabricantes españoles de la compañia Famosa, han desmentido esta teoría y han afirmado que la muñeca está diseñada para ayudar a los niós a entender las frustaciones de la vida normal y a saber lo importante que es comer bien. Asimismo han señalado que este juguete ha sido ya comercializado por el resto de Europa, sin tener ningín tipo de riespo para los más pequeños.

La directora de marketing en Reino Unido para Famosa, Nikki Jeffery, ha salido en defensa del juguete y ha declarado que "la muñeca ha sido diseñada para recrear la relación entre los padres y el bebé. La idea es que los pequeños entiendan que el nenuco está siendo travieso para que el niño lo estimule a comer, al igual que un progenitor hace con sus hijos. Creemos que la muñeca enseñará el valor de comer de forma saludable", ha puntualizado Jeffery en el periódico Daily Mail.