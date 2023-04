Una mujer sufre quemaduras en el 20% de su cuerpo tras incendiarse su vivienda en Vallecas

Un incendio en una vivienda en el número 41 de la calle del Vizconde de Arlessón en Puente de Vallecas, Madrid, deja a una mujer en estado grave. Se trata de una joven de 35 años que ha sufrido quemaduras en el 20% de su cuerpo, así como quemadura inhalatoria.

A pesar de que el Samur ha conseguido estabilizarla, tras intubarla, debido a su gravedad ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital de La Paz.

Un portavoz de Emergencias Madrid ha confirmado que las llamas comenzaron sobre las 23:30 de la noche de este domingo. Al parecer el incendio se originó en el colchón de una cama del segundo piso de un edificio de cinco plantas.

No hay más heridos

La rápida actuación de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, junto a la Policía Municipal, ha hecho que no haya más heridos y que las llamas no se propagaran a otras viviendas. No obstante, el domicilio donde se inició la deflagración ha quedado afectado.

El más trágico en las últimas horas

Este suceso coincide con uno de los más trágicos de las últimas horas, el del restaurante 'Burro Canaglia', ubicado en la calle Manuel Becerra. En esta combustión dos personas han perdido la vida a causa de la inhalación de humo y las quemaduras sufridas. Además, otras ocho personas continúan en estado grave ingresadas en varios hospitales madrileños.

Al parecer todo comenzó con una pequeña llama que alcanzó una de las plantas artificiales que decoraba el restaurante y al ser de plástico el fuego se propagó rápidamente por todo el techo y las paredes.