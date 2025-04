Una mujer sobrevive a una 'decapitación' y le vuelven a colocar la cabeza

Megan King, una mujer de Illinois, ha sobrevivido a una 'decapitación interna' o dislocación atlantooccipital, que consiste en la separación ligamentosa de la columna vertebral de la base del cráneo, una lesión que resulta en muerte inmediata en el 90% de los casos. Sin embargo, los médicos fueron capaces de controlar la situación.

La causa por la que King estuvo a punto de perder la vida por esta circunstancia se remonta a 2005, cuando la mujer tenía 16 años y tuvo un accidente durante la clase de gimnasia en la que cayó al suelo después de intentar atrapar una pelota de fútbol, dañándose el tobillo, la columna vertebral y desgarrándose el músculo de ambos omóplatos. Tras un año con muletas, los síntomas de la lesión no remitieron, de hecho, aparecieron más. Las articulaciones de la joven se debilitaron y sus músculos comenzaron a desgarrarse. Además, el dolor que sufría en sus omóplatos era insoportable.

King se sometió a 22 cirugías solo en los hombros ante el asombro de los doctores, que no comprendían por qué el cuerpo de la joven no lograba sanar y regenerarse. Diez años después del accidente le diagnosticaron el síndrome de Ehler-Danlos hipermóvil (hEDS), un trastorno genético que impide que el colágeno, un tejido articular fundamental, se forme correctamente y provoca la inestabilidad articular. Un año después sufrió una dislocación del cuello y le colocaron un aparato ortopédico conocido como Halo craneal, un dispositivo que se atornilla directamente al cráneo para evitar que el cuello se mueva.

Durante el proceso de extracción de este dispositivo, si cráneo estuvo a punto de desprenderse de su columna vertebral: "Eché la silla hacia atrás para evitar que la gravedad me decapitara. Mi neurocirujano tuvo que sujetarme el cráneo con las manos. No podía mantenerme de pie, mi lado derecho temblaba sin control", explicaba la mujer. King fue entonces llevada a una cirugía de emergencia en la que le fusionaron el cráneo a la columna vertebral, "fue un horror. Me desperté sin poder mover la cabeza", dijo.

La fusión espinal implica que dos o más vértebras se unen para evitar que se muevan, pero como consecuencia se anula la movilidad. Tras 37 cirugías, King está fusionada desde la base de la cabeza hasta la pelvis, provocando que ya no pueda mover la cabeza hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, además tampoco puede doblarse, girar ni encorvarse: "Soy literalmente una estatua humana. Mi columna no se mueve en absoluto, pero eso no significa que haya dejado de vivir", afirma la mujer.

Sin embargo, la mujer de 35 años está recuperando poco a poco la capacidad de retomar aficiones que tenía antes de aquella caída que sufrió hace más de 20 años. "Todavía estoy aprendiendo lo que mi nuevo cuerpo puede hacer. No es fácil, pero me estoy adaptando y siempre me sorprende lo que aún puedo lograr.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com