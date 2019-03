La mujer que quemó al violador de su hija en Benejúzar entrará en prisión

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha desestimado la petición de aplazamiento de la ejecución de la condena impuesta a la mujer que quemó al violador de su hija en 2005 en Benejúzar (Alicante) y ésta deberá ingresar en prisión antes del próximo 30 de abril, después de que el Consejo de Ministros denegase una segunda petición de indulto impulsada por hasta 23 asociaciones, instituciones y políticos alicantinos.

En un auto con fecha 22 de abril, la sala acuerda "dejar sin efecto el auto de suspensión de condena de fecha 26/06/2013, ante la no concesión del indulto solicitado". Además, tanto la Fiscalía como la acusación particular se han opuesto a aplazar su ingreso en prisión mientras el Tribunal Supremo (TS) no se pronuncie, el próximo 4 de junio, sobre el recurso contencioso-administrativo y de amparo judicial presentado por su letrado contra la denegación del primer indulto.

La mujer, condenada por quemar vivo al hombre que violó a su hija mientras éste se encontraba en un bar de Benejúzar disfrutando de un permiso carcelario, había solicitado a la Audiencia que dejase en suspenso su ingreso en prisión hasta que el TS confirme o revoque la decisión del Gobierno central de denegarle el indulto.

La Sala argumenta que, del principio general que rige, se deriva el interés público de que "las resoluciones judiciales de carácter firme se cumplan y también, claro es, las condenas penales de tal condición" y agrega que "la interposición de recurso contencioso administrativo, per se, en nada afecta a la ejecución de la pena impuesta".

La Sección Séptima considera que, en todo caso, "corresponderá a la sala de lo contencioso que conozca del recurso, suspender de oficio o a instancia de la recurrente, la ejecución del acto".

"No se muestra insensible"

No obstante, los magistrados reconocen la situación de la mujer: "esta Sala no se muestra insensible con la situación de la penada, pero irremediablemente ha de acomodar su respuesta a la ley", señalan en el auto, en el que acuerdan, por ese motivo, desestimar la petición de aplazamiento de la ejecución de la pena.

El abogado de la mujer, Joaquín Galant, ha lamentado que la petición de indulto se ha visto perjudicada por el hecho de que "hay muchos políticos intentando llamar a esa puerta" para evitar la cárcel por casos de corrupción, al tiempo que opina que al Gobierno central le ha faltado "sensibilidad" dado que este caso, asegura, cumple con la Ley del Indulto.

Su abogado: "Nosotros queremos fontcalent"

Según explica, al denegarse el segundo indulto, la Audiencia ha emitido una notificación para que ingrese en prisión y "parece que sí deberá entrar". "El problema está en dónde debe ingresar, nosotros queremos Fontcalent", agrega el letrado, que avanza que van a "presentar un escrito este viernes, señalando el día y la hora para ir a la Audiencia para obtener los documentos necesarios para ingresar en prisión".