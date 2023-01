La mujer que puso una valla publicitaria para pedir una operación: "Estoy muy desesperada, llevo un año con la vértebra fracturada"

"Con respeto y valentía, me enfrento a mis heridas", es lo que lleva escrito una valla publicitaria. Es el lema que utiliza Estrella Pichardo para pedir urgentemente una operación de espalda urgente. Lleva un año con una vértebra rota. Con el cartel pagado de su bolsillo simula su dolencia con las heridas de una cornada de toro. Busca llamar la atención para que la llamen cuanto antes para pasar por el quirófano.

Estrella ha atendido este martes a Antena 3 Noticias para contar su historia y situación. La mujer afirma que nadie se ha acordado de ella desde que el pasado viernes trascendiera su triste historia. "Nadie. El hospital no me ha llamado por teléfono, no he recibido contestación de nadie", ha revelado.

Mantendrá la valla publicitaria que pide una operación urgente. "La voy a mantener. Además, los propietarios de la valla me van a poner esta semana dos vallas más gratis", explicaba a Manu Sánchez. La mujer ha pagado 375 euros, si quiere alquilarla otro mes sería 225.

El dolor no deja vivir a Estrella

El dolor no deja vivir a Estrella, por eso ha llegado a este punto: "Estoy muy desesperada, llevo ya un año con la vértebra fracturada. Desde que me mandó mi medica de cabecera el 16 de febrero del 2022 con una posible fractura vertebral, no me hicieron en urgencias nada. Me mandaron para mi casa hasta que me viese mi neurocirujano".

"Lo que no se puede mantener a una persona en su casa. He descubierto después que tengo osteoporosis porque he tenido que acudir a un centro privado. Ellos, la transparencia que me decían que tenía este hueso, ahora entendimos que era de la osteoporosis. Pero ellos se dieron cuenta y se callaron. Aquí ha habido un sinfín de mala suerte y me ha tocado a mí", relataba.

"No se puede tener a una persona con mórficos en su casa, con una vértebra rota y es que no puedo más". Estrella toma muchos calmantes por el dolor. Toma mucha morfina que "no me alivia, lo que hace es adormecerme". "No puedo tomar la morfina para llevar a mi hija al colegio ni para recogerla. Me la tengo que tomar cuando no voy a salir", aclaraba. "Así no se puede estar", sentenciaba.