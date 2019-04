La mujer que saltó desde una ventana en Galicia: "Supe que era la única salida que tenía"

La mujer, de 47 años, que se lanzó de un tercer piso para huir del incendio que se estaba produciendo en su edificio, ya está en casa. Ivonne apenas sufrió un traumatismo torácico. Le bastaton unos segundos para pensar y, finalmente, decidió saltar.

El humo, que era muy intenso, le hizo entrar en pánico. "Abrí y mire para abajo, el aire no me entraba. En el primer momento me lo pensé pero después nada, era la única salida que tenía", relata la protagonista.

Era la propia Ivonne quien tiraba la manta a sus vecinos, entre ellos estaba Cristian García, su pareja. "Tenía que aguantar la manta, había que subirla para arriba. Si no la ponías de una manera exacta, cae y golpea igual pero al final salió bien. Entre cinco o seis personas tuvimos que coordinarnos para coger a una", cuenta la pareja de Ivonne.

Protección Civil y los bomberos insisten en que nunca se debe actuar así. "Nos aconseja, nos aconseja porque de 100 veces sale mal 99", explica Francisco Bellas, bombero de Cedeira.

Todavía podemos ver los daños provocados por el incendio iniciado en un cuadro eléctrico de la entrada del edificio. Mientras, los vecinos todavía siguen recuperándose de la impresión.