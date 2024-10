Una mujer denuncia haber sido violada, retenida y drogada por dos miembros de una secta en Aranda, Burgos

Una mujer de 29 años denunció haber sido retenida en su domicilio, drogada y violada durante junio de 2022 por dos miembros de una secta evangélica de Aranda, Burgos. La denuncia llegó este lunes.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado que la Policía Nacional "esta investigado" los hechos. Asimismo, los presuntos autores "están identificados". Las mismas fuentes indican que de momento "no se ha apreciado indicios de delitos".

La supuesta agresión ocurrió hace más de dos años. La joven ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional. En la denuncia asegura haber sido "víctima de violaciones y agresiones sexuales por parte de dos hombres durante un mes". Según indica, la mantuvieron "retenida y drogada en su propio domicilio".

La mujer contactó con la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, que tenía una sede en Burgos. Para que el grupo llegara a la Ribera, cedió su vivienda como sede y posteriormente se abrió una sede en un local de Aranda.

Asimismo, ha explicado en el digital 'Diario de la Ribera' que una tarde le echaron algo en la bebida y entre recuerdos borrosos dice que la violaron. Ha explicado que pagaba entre 200 y 300 euros al mes por pertenecer a ese movimiento.

La mujer ha añadido que le confesó al pastor de la iglesia su situación y que este la conminó a no denunciar los hechos. No ha querido concluir sin indicar que cuando dejó de pagar esas cantidades ese líder religioso le obligó a firmar una declaración negando los abusos, algo que no hizo.

Aumentan las denuncias por violación

La criminalidad aumentó en el primer semestre del año un 3%, un alza impulsada por el incremento de varios delitos, entre ellos las violaciones que suben un 6,9%. Así se desprende el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

La cartera señala que entre enero y junio se contabilizaron 1.224.084 infracciones penales frente a las 1.188.886 que se registraron en el primer semestre de 2023. Se ha experimentado un alza en este semestre en los delitos contra la libertad sexual, en concreto, suben un 4,8%.

Las fuerzas de seguridad han tramitado en estos primeros seis meses 2.465 denuncias por violación frente a las 2.305 del pasado año. Interior insiste en que este incremento está relacionado con las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a acudir a los cuerpos policiales.

También aumentaron un 3,5% los delitos de tráfico de drogas. De 10.639 hechos registrados en los primeros seis meses de 2023, a 11.009 en 2024, un incremento que en este caso el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska atribuye a la actuación policial.

