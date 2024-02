Muere un soldado tinerfeño en Ucrania: "Mamá, esta guerra no me gusta"

Maximiliano Camino Aramuni era un joven de 32 años nacido en Venezuela, pero con nacionalidad española. Desde los once años vivía en Tenerife con su madre, en el municipio de Santa Úrsula.

Maximiliano se alistó como voluntario contratado en el ejército ucraniano para ir al frente de Donetsk y se fue a combatir en octubre de 2023, sin que su madre, Jacqueline Aramuni, supiera nada.

Hace unos días que su madre ha recibido la peor de las noticias: su hijo era abatido por el ejército ruso el pasado 11 de febrero. Desde entonces, la madre del soldado abatido ha emprendido una dura lucha por recuperar el cuerpo de Maximiliano, pero ha sido imposible, a pesar de saber el lugar exacto donde se encuentra su hijo.

El cuerpo sin vida de Maximiliano se encuentra a pocos metros de una trinchera en Andriivka, una trincheras abandonada por el ejército ucraniano ante el avance ruso. Jacqueline nos cuenta que sabe del lugar exacto donde se encuentra el cadáver de su hijo.

"Se le ha visto en un dron"

"Sabemos ubicación, porque se ha visto a través de un dron que ha podido localizar el cuerpo", confirma su madre. “Además, a pesar de llevar más de una semana, su cuerpo se mantienen intacto, gracias a las bajas temperaturas que llegan a alcanzar los 30 grados bajo cero”. “Primero fue herido en una pierna y en el abdomen, pero falleció cuando sólo estaba a quince metros de la trincheras”.

Jacqueline asegura que su hijo le había comunicado que si le pasase algo, le escribiera al sargento del batallón número uno de la compañía de infantería Charly 3, del regimiento A7420 de la legión internacional. Jaqueline se ha puesto en contacto con el cònsul de Ucrania en España, quien le ha confirmado que su hijo ha sido dado por desaparecido, pero desde la comandancia ucraniana le aseguran que no tienen ningún comunicado oficial.

La madre del soldado abatido asegura que su hijo falleció en una de las zonas más conflictivas, por lo que es muy difícil acceder para recuperar el cuerpo de Maximiliano.

Pero Jacqueline no quiere que a su hijo lo den solo por desaparecido. Su lucha se centra en que el cuerpo de Maximiliano sea repatriado, porque teme que los rusos terminen quemando los cadáveres.

"Mamá, esta guerra no me gusta"

Reconoce su madre que el joven no tenía ninguna experiencia y que en las últimas conversaciones que había tenido con él, su hijo le había comentado su deseo de abandonar. "Mamá, esta guerra no me gusta. Desde que pueda me voy a Alemania a buscar nuevos horizontes", es lo último que el joven fallecido en la guerra le dijo a su madre.

