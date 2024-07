Muere una mujer arrollada por un tren de Media Distancia en Málaga

Este lunes Málaga se ha visto consternada por esta trágica noticia. Mientras un tren de Media Distancia efectuaba el trayecto Antequera-Ronda-Algeciras, ha arrollado mortalmente a una mujer que se encontraba dentro de una zona no autorizada al paso.

En ese momento, alrededor de las 14:30 horas, la Guardia Civil se ha personado en el lugar de los hechos para hacerse cargo de la investigación. Fuentes municipales ya han confirmado que la fallecida no se trata de ninguna residente de la localidad malagueña, pero aún se desconoce la identidad de la mujer.

Las autoridades pertinentes permitieron al tren continuar con su trayecto hasta la estación más próxima, la de Jimenera de Líbar, ya que en su interior viajaban cerca de 140 pasajeros a esperas de llegar a su destino. Dichas personas permanecieron en el tren, que no tenía servicio de restauración ni venta a bordo, hasta que se le permitió reanudar el trayecto. Es por ello que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de facilitarles agua ante el importante calor que hacía en el lugar.

Por el momento, la circulación permanece cortada en esa línea de ferrocarril para que se pueda llevar a cabo el levantamiento del cadáver.

En cuanto a las causas, las autoridades siguen trabajando en esclarecer lo ocurrido, pero apuntan a que podría tratarse de un suicidio, ya que, a parte de no encontrarse en una zona autorizada del recorrido, estaba en un punto muy aislado y poco frecuentado. Aún así, las causas oficiales no han sido confirmadas.

Una mujer muere arrollada por un tren por llevar cascos

Los atropellos de tren no son casos aislados, sino que, en muchas ocasiones, no se llevan a cabo las medidas de seguridad adecuadas como seguir la señalización, no acceder a zonas de acceso restringido o no cruzar las vías.

Otro caso reciente es el de una mujer de 44 años que fue arrollada en Rusia. Al parecer, la mujer llevaba auriculares puestos y no escuchó el sonido del tren al llegar. Finalmente, la arrolló por la espalda. Son varios los testigos que presenciaron la trágica escena y lo capturaron con sus teléfonos móviles. Este caso evidencia la importancia de prestar atención a lo que sucede en el entorno y a evitar distracciones.

