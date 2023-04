Muere una joven de 20 años tras ser arrollada por un tren en un polémico paso a nivel de Alfafar

Una joven de 20 años ha muerto este miércoles tras ser arrollada por un tren de Cercanías en un paso a nivel en Alfafar (Valencia). Ha ocurrido sobre las 8:55 horas, cuando la chica iba junto a otras compañeras a la Universidad. La Guardia Civil investiga las causas del suceso ocurrido en el momento en el que la joven cruzaba por el paso a nivel de la localidad valenciana. Aunque el equipo médico del SAMU se ha desplazado hasta el lugar, tan solo ha podido confirmar el fallecimiento de la joven, de 19 años.

A consecuencia, se han registrado retrasos significativos en las líneas C-1 (València-Gandia) y C-2 (València-Xàtiva) del Núcleo de Cercanías. De hecho, desde las 9:35 horas la circulación ha quedado interrumpida en las dos vías por presencia de autoridad policial entre Alfafar y València Norte. Sobre la media mañana, todos estos servicios quedaban restablecidos. Cada día pasan por aquí 260 trenes.

El Alcalde de Alfafar exige soluciones

Al parecer, los vecinos llevan 40 años pidiendo que se entierren esas vías. Tan solo un semáforo y los pitidos alertan de que pasa la locomotora. El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, se ha pronunciado tras el suceso exigiendo a Adif soluciones para ese paso a nivel donde en la mañana de este miércoles ha fallecido la joven de 20 años arrollada. Lo ha calificado como "el más mortal de toda España". "Esto es la gota que colma el vaso" ha dicho el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación.

Adsuara ha explicado que este es uno de los tres accidentes en este punto en los últimos meses: "Esto ya se está convirtiendo en continuo. No sabemos si es la falta de mantenimiento o qué es lo que es, pero continuamente hay operativos policiales por averías, accidentes y tres muertes en los últimos ocho meses. Y es el paso a nivel que es el que está dando todos los problemas", señalaba.

"¿Qué somos nosotros aquí, ciudadanos de segunda?"

Juan Ramón Adsuara reclama soluciones para ese paso a nivel: "¿Qué somos nosotros aquí, en esta comarca, ciudadanos de segunda? ¿Por qué en otras partes de España se está soterrando y aquí no? Me gustaría que los técnicos vieran qué van a sentir los padres de esta chica o los padres de los jóvenes que han fallecido en los últimos meses por no tener una solución técnica para eliminar este paso a nivel y es lo que exigimos todas las fuerzas políticas y todos los ayuntamientos".

El alcalde señala, además, que a pesar de tratarse de una exigencia de "hace más de 40 años" no hay fecha para ninguna reunión con el administrador ferroviario. Asegura que lo que necesitan "es que se sienten con nosotros los técnicos y busquemos soluciones temporales, pero con un soterramiento a medio plazo", ya que es algo que afecta a "70.000 personas y 4.000 que cruzan este paso a nivel todos los días", "teniendo ahora los fondos Next Generation y financiación, ¿por qué no? ¿Por qué València sí y por qué el área metropolitana no?", sentencia.