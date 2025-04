Muere un hombre en Benidorm tras desplomarse en un bar durante su despedida de soltero

Un hombre de 29 años de origen británico ha muerto mientras celebraba su despedida de soltero en Benidorm junto con su padre y sus amigos tras desplomarse repentinamente en el bar flamenco en el que se encontraban. El joven, en avanzado estado de ebriedad, cayó al suelo y se golpeó con fuerza la cabeza, abriéndose una aparatosa brecha. Desde un principio, el dueño del bar junto con otro cliente comenzaron a practicarle la RCP para tratar de mantener estable al hombre, según el dueño, durante el primer minuto consiguieron mantener las constantes vitales del joven, sin embargo, pasado ese tiempo dejó de responder.

Aún así, mantuvieron la maniobra durante aproximadamente 15 minutos, hasta que llegó la ambulancia, pero a pesar de los esfuerzos del equipo de emergencias, no lograron reanimar al joven. El padre de la víctima afirmó que su hijo había sufrido un paro cardiaco en Inglaterra hacía cinco años, cuando el joven tenía solamente 24 años. El hombre, procedente de Halifax y padre de un hijo, iba a casarse en mayo y se encontraba en Benidorm celebrando su fiesta de despedida de soltero. "No es la primera vez que pasa algo así. Cuando vienen aquí de fiesta se olvidan de todo, beben mucho, consumen sustancias y se emocionan de más", comentó el dueño del bar, sin embargo, no se sospecha que el joven hubiera consumido ningún tipo de estupefaciente.

Fuentes de la Policía Nacional aseguran que las causas de la muerte aún se desconocen, pero confirman que el hombre sufrió algún tipo de problema médico y murió en el acto.

Desaparecido en Benidorm

Este suceso ha ocurrido apenas unos días después de que otro hombre, Jason Taylor, desapareciera durante un viaje a la localidad alicantina también durante su despedida de soltero, el pasado 29 de marzo. En las cámaras de seguridad se puede observar al joven abandonar el aeropuerto de Alicante-Elche tras separarse del grupo para arreglar un problema con su tarjeta de embarque. El joven británico se disponía a volver a su país tras celebrar su despedida de soltero en Benidorm. Su desaparición causó tanto revuelo que algunos de sus familiares o amigos volaran hasta el lugar donde se le vio por última vez para llevar a cabo una partida de rastreo.

La denuncia ante la Policía fue presentada por la madre de Jason, que relató que tanto el joven como su hermano llegaron juntos al aeropuerto pero el segundo se adelantó y cruzó el control policial, utilizando por error la tarjeta de embarque de Jason Taylor, impidiendo que este pudiera cruzar el control y sin poder comunicarse con su grupo al no disponer de teléfono móvil. El hermano de Jason esperó hasta el cierre de la puerta de embarque y pensó que su hermano se había retrasado y que tomaría el siguiente vuelo, pero tras llegar a su destino comprobó que no tenía noticias de su hermano. Tras tres días sin recibir noticias del chico, fue localizado en una playa cercana a la terminal y, según informa la Policía Nacional, se encontraba en buen estado de salud, pero no pudieron determinar qué ocurrió durante el tiempo que estuvo desaparecido.

