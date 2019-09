Jesús Mosteo Pérez, el hombre de más edad en España, murió el pasado miércoles día 28 a los 111 años en el pequeño pueblo zaragozano de Salillas de Jalón, cuatro meses antes de cumplir años.

Según las cifras recogidas en España por el Grupo internacional de Investigación Gerontológico, Mosteo era el varón de mayor edad en nuestro país, aunque le superan tres mujeres: la catalana María Branyas (112), la madrileña Josefa Santos (112) y la valenciana Virtudes Tomás (111).

Mosteo era uno de los pocos hombres que habían alcanzado el estatus de 'supercentenario', mayor de 110 años, y que estaba a falta de unos pocos días para convertirse en el varón más longevo verificado en la historia en Aragón.

Jesús Mosteo nació en la población zaragozana de Ricla aunque los avatares de la vida, su boda con una mujer de Salillas de Jalón, convirtió a esta localidad en su lugar de residencia definitivo. Hasta su fallecimiento, Jesús Mosteo vivió con uno de sus hijos, Luis Miguel, en una casa situada en el plaza del pueblo, frente al ayuntamiento, a cuyas puertas el año pasado los vecinos le rindieron un homenaje en conmemoración de los 110 años cumplidos.

Aunque no pudo salir en persona a agradecer el gesto, dado que desde los 100 años su movilidad era muy limitada y no salía ya a la calle, una hija fue la encargada de dar gracias a los vecinos. El hijo con el que convivía ha explicado que desde hace unos años no podía andar, lo que le obligaba a mantenerse de forma continua en casa, pero ha añadido que hasta sus últimos días mantuvo su lucidez mental.

Así lo ha asegurado también el alcalde de la población, Jesús Antonio Subías, quien recuerda que el anciano, hasta los cien años, solía salir de casa para ir al bar del pueblo a tomar un café. El edil ha recordado, además, que Mosteo trabajó toda su vida como agricultor, pero que también hizo sus "pinitos" como torero.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas en enero de este año, en España había a principios de 2019 un total de 11.692 personas mayores de cien años, 2.114 hombres y 9.579 mujeres, constituyendo el 0,2 % de la población española. En España, la esperanza de vida de los hombres se sitúa en poco más de 80 años y la de las mujeres en más de 85, de acuerdo con datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).