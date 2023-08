MrGranBomba, el creador del vídeo viral de ‘caraanchoa', tendrá que indemnizar con 20.000 euros a la víctima

En diciembre de 2016 el creador de contenido MrGranBomba, se dedicaba a realizar cámaras ocultas en la calle preguntando a las personas por una dirección. Hasta ahí, todo normal. Pero todo cambiaba, cuando el entre frase y frase metía un insulto. Por lo general, sus "víctimas" reaccionaban impresionados y se reían tras descubrir que se trataba de una broma para YouTube.

Pero una de estas bromas, cambió la vida del youtuber alicantino. Se acercaba a un repartidor preguntando por la zona de las tiendas en la que estaban. Este le indicaba amablemente: "La calle esta, justo detrás, ahí tienes un montón". Pero todo cambia cuando MrGranBomba introduce el término 'caraanchoa' en una de sus frases: "Vamos a ver si me aclaro, 'caraanchoa'. ¿En qué parte estamos ahora mismo". Ese fue el principio del final de este tipo de vídeos para este creador de contenido. Aquí, el mensaje no duda en acercarse al creador: "¿'Caraanchoa'’? ¿A que te doy una hostia?", le dice mientras el youtuber recula. "Que es una broma con cámara oculta, que es una broma", le explica sin mucho éxito. Es en ese momento cuando el repartidor no duda en pegarle un bofetón, lo que provoca la huida del creador.

El mismo creador explicó meses después en Espejo Público, la viralización de este vídeo: "En mi canal tuvo cuatro millones de visualizaciones, pero en el resto de internet, que lo subió mucha gente, muchísimos más millones". Una jueza de Alicante llevó al banquillo al youtuber por injurias y calumnias imponiéndole una fianza de medio millón de euros y 16.200 euros en multas.

El abogado del repartidor sostuvo, por aquél entonces, que la viralidad del vídeo y los insultos recibidos causaron un daño moral y psicológico. "Una vez le dije 'caraanchoa', le pedí perdón. Nunca se lo dije dos veces", explica a Espejo Público el youtuber. Finalmente, en 2018 fue absuelto ya que tal y como notifica el fallo del jurado ese término es "inexistente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua".

A pesar de ello, ahora, en 2023, la situación ha cambiado. El ya exyoutuber ha tenido que pagar una indemnización de 20.000 euros al mensajero por daños morales tras confirmar la intromisión ilegítima en el honor. Para la sentencia, se ha tenido en cuenta, los beneficios obtenidos por la venta del canal de YouTube a una empresa por 15.000 euros. Un canal que acumulaba más de medio millón de suscriptores. Por su parte, el mensajero se enfrentó a una multa de 30 euros por un delito leve de lesiones.

Las redes sociales contra él

Se me está tratando como un delincuente

Muchas fueron las personas que criticaron la actitud del creador de estas bromas y él se encargó de desmentir muchos de los mensajes y de pedir perdón por su actitud. "Jamás mi intención fue hacer daño a nadie con ese vídeo. Ni le he injuriado, ni le he calumniado. Y se me está tratando como un delincuente. Se me compara con gente que sí ha hecho delitos de verdad", explica el exyoutuber.

"Me quieren arruinar la vida", esa fue la declaración más contundente que el creador contó en los distintos programas que visitó. "Yo pedí perdón en su día. Ya no sé qué más hacer".