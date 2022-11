Los mossos paran al 'coche fantástico' y se lamentan de que no lo conduce Michael Knight

Vaya sorpresa se llevaron unos Mossos d'Esquadra en un control de tráfico rutinario. Los agentes vieron las inolvidables luces rojas de ese coche que tantas horas de televisión llenó en nuestros hogares y le dieron el alto. Era el modelo de Pontiac que conducía el actor David Hasselhoff en la mítica serie de los años 80 'El coche fantástico', y circulaba por la AP-7 a la altura de Santa Perpetua de la Mogoda, en Barcelona.

Le dieron el alto para comprobar que las modificaciones técnicas de ese vehículo, que se veían a simple vista, estaban homologadas. Efectivamente, todo estaba en regla y tras revisar la documentación el vehículo siguió su camino. Se dirigía a un encuentro de coches clásicos e históricos en una localidad cercana cuando los agentes interrumpieron su marcha

La imagen se ha hecho viral tras la publicación de un mensaje en Instagram del cuerpo policial y su guiño a la serie "Haciendo un control en la AP7 paramos este vehículo que parece haber salido de la serie de los 80 ‘El coche fantástico’. "Para nuestra decepción, no fue KITT ni conducido por Michael Knight", han bromeado en la red social.

La policía no ha querido revelar la identidad del conductor solo ha explicado que no fue Michael Knight quien estaba al volante, que no llevaba un reloj futurista para controlar los movimientos del coche y que nadie dijo " KITT te necesito".

Los Mossos d'Esquadra han explicado que han publicado esta fotografía de forma irónica y como una curiosidad a modo de anécdota. Por eso, insisten en que han utilizado el canal de Instagram.