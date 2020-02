Una monitora de un taller sobre sexo pide a dos alumnos de 1ºESO que simulen una felación

Varios padres de alumnos del colegio IES Cura Valera de Huércal Overa han denunciado un hecho ocurrido en una clase de 1º de ESO.

Todas las fuentes a las que ha tenido acceso el periódico 'Almería Hoy' apuntan a que "durante la mañana del jueves, una de las clases se dedicó a un taller que analizaba la pornografía, durante el que la mujer que lo dirigía sacó de entre los alumnos a un chico y a una chica a los que pidió que simularan una felación".

El padre de uno de los alumnos ha asegurado que conoció los hechos "cuando mi hijo llegó a comer y lo primero que me dijo fue 'papá, hoy me han humillado en clase". Según el diario mencionado, este padre, como otros tanto, se están planteando presentar una reclamación ante la Delegación de Educación, porque no están "dispuesto a tolerar que humillen a mi hijo". Otros van a ir directamente a los juzgados.

En cualquier caso, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha convocado una reunión para este viernes donde decidirán qué postura adoptar.

Por su parte, fuentes del IES consultadas por 'Almería Hoy', admite que solicitó la acción "dentro de la oferta propuesta por el Ministerio de Presidencia en el marco del Plan Estatal contra la Violencia de Género, pero desconocíamos en detalle del desarrollo de la clase".

Esas mismas fuentes reconoce que lleva "toda la mañana recibiendo padres con quejas sobre el mismo asunto", y que estaba investigando lo sucedido para ponerlo en conocimiento de la Delegación. "Estaba previsto que la misma acción se repitiera en dos clases más, algo que se ha suspendido inmediatamente".

Uno de los padres asegura que "si bien es cierto que la clase fue impartida por una chica que no pertenece al Centro, los alumnos aseguran que en el aula había profesores".