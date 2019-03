La Asociación de Consumidores de Navarra 'Irache' ha detectado que un mismo juguete puede ser hasta un 19% más caro según el establecimiento donde se compre. Así lo ha comprobado mediante un estudio sobre la oferta juguetera en el que ha analizado más de cien juguetes en diferentes establecimientos de la Comarca de Pamplona.

Las diferencias de precios ha llegado en algún caso concreto a diferencias de hasta el 37%, ha destacado la asociación que, sin embargo, ha reconocido que "en muchos otros casos los precios de un mismo producto son similares en todos los comercios o con diferencias que no llegan al euro".

Irache ha analizado también la oferta en los principales portales de comercio por internet. Si bien hay muchos precios que se asemejan a los de los comercios de venta presencial, la asociación ha encontrado algunos juguetes diferencias de hasta el 53%.

Por otro lado, Irache ha detectado que en los catálogos estudiado la edad recomendada para un mismo juguete coincide "en la mayor parte" de los catálogos estudiados, si bien, en otros casos "puede variar algún año o ser más amplia la horquilla de edades que se indican".

Asimismo, ha comprobado que algunos catálogos "son muy rigurosos y especifican los accesorios que van con el juguete, pero otros no". Para la asociación "es muy importante valorar no sólo el precio, sino también las prestaciones que ofrece cada producto", así como el tamaño "que en ocasiones no se puede apreciar en el catálogo y es un valor importante a la hora de calibrar el precio".

De la misma manera, ha llamado a fijarse en la validez del catálogo que, en algunos casos es hasta el 24 de diciembre y en otros hasta el 6 de enero.

Con respecto a la oferta de financiación de las compras de algunos establecimientos, Irache ha explicado que suele estar "sujeta a la aprobación de la entidad financiera o sólo se ofrece si se pagan importes mínimos". Antes de aceptarla "es fundamental que el consumidor lea detenidamente las condiciones y se asegure de que no existen intereses o condiciones que no le convencen, ya que aunque se promocionan como un simple adelanto del dinero, suele conllevar intereses", ha precisado.

Finalmente, ha llamado la atención sobre los descuentos que publicitan estos catálogos que "no suelen ser porcentajes que se descuenten en el precio a pagar, sino que sea aplica a otras compras posteriores que se hagan en el establecimiento" y que, además, "suelen tener una validez limitada".