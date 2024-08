Miryam, una joven con distonía que no se pone límites: escribe con el pie y ya ha publicado tres libros

Miryam nació en el año 2004. El embarazo de su madre Carol había ido bien, pero en el momento del parto todo se complicó. "Llegué al hospital y me pusieron la epidural. Hasta ahí todo estaba correcto pero cuando Miryam iba a nacer, el cordón dio tres vueltas. Ella estuvo cinco minutos sin oxígeno y casi morimos las dos", cuenta su madre. Ese día, los médicos le dijeron que iba a haber consecuencias, aunque no las detectaron en ese momento. Fueron los padres de Miryam los que se percataron de que los meses pasaban y las cosas no iban como deberían: "La sentábamos y no se mantenía sentada, y ya con seis meses comenzó a tener convulsiones". Finalmente, hubo un diagnóstico: parálisis cerebral y distonía, un trastorno del movimiento que se caracteriza por contracciones musculares involuntarias. Pero esa noticia no impediría a Miryam tener sueños y aspiraciones.

Un certamen literario, el comienzo de un futuro ilusionante

Los pies de Myriam fueron su herramienta durante toda su vida escolar; siempre cogía apuntes con su ordenador, aunque en tercero de la ESO necesitó de la ayuda de un auxiliar porque no podía seguir el ritmo de sus compañeros. Ya en el último curso de esa etapa, uno de sus profesores la animó a que se presentase a un concurso literario. Y lo hizo. Y ahí comenzó su amor por la escritura, y es que, desde entonces, Myriam utiliza su tablet a diario para perderse entre las teclas. "Ella se evade escribiendo. Parece que no está en este mundo. Muchas veces le tengo que decir que haga otra cosa porque, si es por ella, dedica todo su día a eso", comenta su madre entre risas.

Tres cuentos publicados y un sinfín de ideas

Myriam escribe sobre sus vivencias. Nos cuenta que para ella su silla es "como una cárcel", y es por eso que su segunda publicación, titulada 'Queremos la libertad', habla desde su experiencia como una joven que se siente limitada, aunque solo físicamente.

Sus dos primeras publicaciones las editó ella misma y las repartió entre sus conocidos, pero ya en la tercera contó con la ayuda de un editor, quien le aconsejó de cara a sus próximos proyectos. Esa, para ella, fue especial porque consiguió 130 ventas y eso es lo que la ha motivado a no dejar de imaginar. Además, ahora está centrada en escribir cuentos cortos porque un conocido de sus padres les dijo que "tiene potencial" y que podría tener éxito con lecturas rápidas, por lo que ese es su enfoque en la actualidad.

La intención de esta joven escritora no es vivir de sus cuentos pero sí costear los gastos que supone la impresión de sus libros, y es que los dos primeros fueron pagados por sus padres, aunque con el último que publicó, pudo recuperar parte del dinero. "Nosotros lo que queremos es que ella siga haciendo lo que le gusta y no nos importa pagarlo", dicen sus padres.

Por ahora no hay quien pare a esta tinerfeña apasionada que promete seguir usando su imaginación y sus pies durante mucho tiempo.

