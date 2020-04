Mirar por la ventana nos ayuda a sentirnos incluidos en la sociedad duran el confinamiento por el coronavirus

Tres semanas de confinamiento. Los españoles llevan 21 días encerrados en casa debido al coronavirus y lo más lejos que se puede ver son los vecinos que se encuentran a nuestro alrededor.

Vecinos que antes no se conocían o que no sabían ni que se encontraban tan cerca. Pero ahora las cosas han cambiado. Se está obligado a vivir confinado y no hay otro entretenimiento fuera de casa que ver quiénes son, cómo visten o cómo decoran la casa.

El ser humano es sociable por naturaleza; es una condición humana. Además, los expertos lo corroboran, ya que afirman que es una manera de socializar unos con otros y que es otra forma de sentirse incluido en la sociedad.

El estado de alarma no solo ha hecho que los ciudadanos se queden en casa, sino que ha conseguido cambiado la forma de vivir temporalmente. Incluso varias aplicaciones, como las que antes nos alertaban de atascos, han cambiado de uso. Pues ahora se utilizan para avisar del inclumplimiento de este estado de alarma.