Miles de personas se manifiestan en Sevilla en contra del "desmantelamiento de la sanidad pública"

Miles de manifestantes, más de 20.000 según los últimos datos de la Subdelegación del Gobierno, han recorrido el tramo comprendido entre José Laguillo y el Palacio de San Telmo, en Sevilla, en contra del "desmantelamiento de la sanidad pública".

Se trata de una protesta contra la gestión del Gobierno andaluz, un gran toque de atención sobre uno de los temas que acabaron con 40 años del PSOE al frente de la Junta. "Es un acto criminal recortar en sanidad", "La sanidad no se vende, se defiende", "La sanidad necesita personal", "No maltrates las manos que te cuidan", "no a la gestión de los fondos de inversión" o "consejera escucha, el pueblo está en la lucha", han sido solo algunos de los lemas escuchados esta mañana.

Asistencia de políticos

A la manifestación han acudido los líderes autonómicos de las principales organizaciones sindicales y los primeros espadas de los partidos de la izquierda en la comunidad, como la secretaria general del PSOE-A y Vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU) y Alejandra Durán (Podemos), respectivamente, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

La también ministra de Hacienda ha respaldado "que la sociedad andaluza salga a la calle para manifestarse y pedir una sanidad de calidad, que permita garantizar que cualquier persona que requiera atención médica la va a tener" de forma "inmediata" y "en las mejores condiciones posibles".

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Junta "ha tenido más recursos que nunca para mejorar la sanidad" y, sin embargo, "lo que ha hecho ha sido empeorarla", y ha remarcado que en esta manifestación hay "miles de ciudadanos que están reivindicando que un derecho tan básico como es el derecho a curarse, si su tratamiento tiene posibilidad de hacerlo, pues lo tenga y lo tenga en tiempo y en forma".

Respuesta Junta de Andalucía

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha trasladado su "mayor respeto" a la manifestación en defensa de la sanidad pública andaluza, si bien ha advertido del "uso político que se está haciendo de la salud", así como ha subrayado que "no comparte la visión catastrofista que se quiere hacer o que se está trasladando a los andaluces" con esta movilización ciudadana.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press al hilo de esta manifestación convocada por los sindicatos, la consejera de Salud ha defendido que, "evidentemente", en "un sistema sanitario que da atención a 8,6 millones de habitantes siempre hay mucho que mejorar, y en ello estamos los equipos de la Consejería de Salud y Consumo mano a mano con el Servicio Andaluz de Salud" (SAS), ha remarcado.

Así las cosas, la consejera ha manifestado que no "comparte el uso político que se está haciendo de la salud, que es lo más importante para los andaluces", y ha contrapuesto la situación actual del sistema con la que había en 2018, cuando "se había despedido a más de 7.000 profesionales" y "no había transparencia con la lista de espera quirúrgica".

La responsable de sanidad en Andalucía ha insistido en que el actual Gobierno tiene un "compromiso muy firme" con el sistema sanitario público, cuya "plantilla de sanitarios ha crecido en casi 28.000 profesionales", hasta reunir actualmente a "casi 130.000", y ha puesto de relieve que "hay 6.748 médicos más y casi 8.500 enfermeras más que en 2018", así como que el gasto sanitario por habitante se sitúa ya en "1.765 euros, frente a los 1.214 que había en 2018".

