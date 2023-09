'MikeCrack', el youtuber con más suscriptores de España tras superar a 'El Rubius': "Siempre he sentido que era distinto al resto"

El pasado mes de agosto Miguel Bernal Montes, conocido como MikeCrack, se convirtió en el youtuber español con más suscriptores en España. Sus vídeos superan el millón de visualizaciones y en ellos, el Youtuber juega al conocido juego Minecraft acompañado de sus amigos, también Youtubers. Este grupo se llama "Los Compas" y juntos han publicado varios libros con la editorial Planeta. Además, tiene una serie de animación que puede visualizarse en su canal "Las Perrerías de Mike" protagonizada por Mike un perro superpoderoso que se asemeja a su creador "ensalzando sus defectos y sus virtudes... sobre todo sus defectos", cuenta Mike a un equipo de Antena 3 Noticias. Su canal de entretenimiento infantil es un éxito y cuenta cómo en su nuevo show en vivo tanto pequeños como mayores podrán cantar las canciones con sus personajes favoritos.

Miguel nos dice que le llamemos Mike, como sus amigos comenzaron a hacerlo cuando comenzó la universidad. Su carrera dista mucho de lo que se ha acabado dedicando, Biotecnología. Aunque nos cuenta que siempre se ha sentido atraído por el mundo del emprendimiento y también de la edición de vídeos.

El primero que grabó sigue la misma línea que le ha llevado al éxito, el videojuego Minecraft. Un juego de estrategia que consiste en crear espacios y conseguir misiones con figuras de cubo. Nos admite que le da vergüenza echar la vista atrás a ese vídeo, aunque le transmite satisfacción ver cuánto ha mejorado.

"Siempre he sentido que era distinto al resto", también el sentimiento de compartir con los demás sus temas de interés. Cuando finaliza su carrera, decide probar suerte. Se dio un año para conseguir unos objetivos en Youtube y los acabó superando y con creces. Ante la pregunta de qué hubiera hecho si no llega ese esperado triunfo es sincero, "buscaría un trabajo normal de lo mío, en un laboratorio... con bata". Sin embargo, cuando tan solo era un niño, esos no eran sus objetivos. "guardabosques, hombre mono y veterinario" eran sus trabajos soñados. Ahora puede acercarse a esas profesiones desde su personaje "Mike el Perro, una "extensión de sí mismo", con sus virtudes y defectos exaltados "sobre todo los defectos".

Su último proyecto es un show en directo "MikeCrack y la Súperarma Secreta" . Asegura que es un formato muy especial que sorprenderá a todos uniendo música, teatro, animación y muchas risas. Su gira comenzará en el mes de noviembre en Sevilla y recorrerá 23 ciudades como Avilés, Pamplona, Cáceres o Albacete.