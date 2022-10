Miedo en Lalín por las peleas organizadas con apuestas incluidas en una concurrida plaza

Se trata de una localidad tranquila pero, de un tiempo a esta parte, varios vecinos aseguran que se están encontrando frecuentemente con estas trifulcas. Peleas organizadas y tráfico de drogas en pleno centro de la localidad pontevedresa de Lalín.

Es una de las plazas más concurridas e incluso tiene un parque infantil próximo, pero se ha convertido, advierten, en un lugar de gran conflictividad.

El líder de la formación local Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, se ha hecho eco de decenas de estos avisos vecinales porque asegura que se trata de situaciones muy graves. Tanto, que la polémica ya ha desatado una intensa labor por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, para identificar a los responsables, investigar los hechos y prevenir consecuencias mayores.

Según los testimonios de los vecinos, las peleas no son pequeñas riñas entre adolescentes, sino enfrentamientos incluso con guantes de boxeo y por los que se podría estar apostando. Algo que preocupa considerablemente a los padres de los adolescentes de la zona, alertados también por el tráfico y consumo de drogas en todo el entorno.

Los participantes en estos hechos estarían también atemorizando a las personas mayores que circulan por la zona e incluso a los más jóvenes.

“El grupo de gobierno no tiene la culpa, pero creemos que es necesario advertir a la población y sobre todo a las familias con chavales jóvenes que les digan que no frecuenten mucho esa zona. Estamos ante algo altamente preocupante y a mí me llegó ya a través de más de diez quejas”, expone Rafael Cuíña. “Creemos que es mejor que no se ande mucho por el día por allí y por la noche debe huirse”, añadió, el líder de Compromiso.