Un mes después de su instalación en El Hierro las cámaras frigoríficas para cadáveres no están conectadas

En uno de los días más trágicos en la ruta migratoria de Canarias, en el que llegaron solo durante una madrugada seis personas fallecidas, con casi 300 personas a bordo de cuatro cayucos, la isla de El Hierro se ve de nuevo completamente desbordada. No hay recursos para atender en condiciones este drama. El Gobierno de Canarias ha denunciado que las cámaras frigoríficas instaladas desde el pasado 5 de noviembre en el muelle de La Restinga, destinadas a albergar a los fallecidos llegados en patera, no están conectadas.

Evitar colapsar los servicios funerarios

Tras el naufragio de un cayuco muy cerca de la costa de El Hierro la madrugada del pasado 28 de septiembre, en el que murieron al menos 9 personas y otras 48 desaparecidas, el Gobierno de Canarias, a petición de Cruz Roja, decidió instalar unas cámaras frigoríficas en las que poder albergar a posibles nuevas víctimas mortales de esta ruta migratoria, la más letal del mundo. Tras un largo proceso y periplo desde la península hasta Tenerife y de ahí a El Hierro, un contenedor con seis cámaras frigoríficas, con capacidad para dos cuerpos cada una de ellas, quedaba completamente instalada en el muelle de La Restinga el pasado 5 de noviembre.

El objetivo era que sirvieran para albergar cadáveres y evitar así colapsar los servicios funerarios de la isla, muy ajustados para la población insular, en caso de una nueva tragedia. Cruz Roja había pedido esta instalación para evitar que las personas rescatadas fueran atendidas al lado de los fallecidos.

Las cámaras siguen sin estar conectadas

Tras la nueva tragedia de este miércoles, con seis personas fallecidas entre los ocupantes de varios cayucos que fueron rescatados en aguas cercanas a la isla de El Hierro, la situación es que esas cámaras no están conectadas. El Gobierno de Canarias ha pedido explicaciones tanto a Cruz Roja como al Gobierno de España sobre los motivos por los que no están conectadas de manera permanente y operativas en caso de desgracia.

No son los únicos que han alzado la voz. Este jueves, el presidente del Cabildo de El Hierro ha dicho ¡Basta!, Alpidio Armas señala que el drama migratorio no se resuelve con empatía y solidaridad y que hacen falta ayudas para poder atender la magnitud de esta crisis humanitaria. En lo que va de año han llegado a la isla más de 22.000 personas con un saldo de 219 personas fallecidas. Ahora mismo El Hierro alberga a más de 700 migrantes llegados en las últimas horas que han sido ubicados en varios centros, algunos improvisados. Cabe recordar que la población de la isla no supera los 10.000 habitantes.

La madrugada de este jueves otras dos embarcaciones eran rescatadas en la isla con 64 y 68 personas a bordo, uno de ellos tuvo que ser rescatado en helicóptero y trasladado hasta Tenerife dada la gravedad de su estado.

