Mercedes cumple 105 años y no perdona su copita de sidra diaria

La longevidad de los gallegos está fuera de toda duda, estudios a margen, personas como Mercedes lo ponen de manifiesto. Sin perder la coquetería, con fuerzas para un baile de celebración y brindando con su copa de sidra habitual, esta ourensana ha celebrado sus 105 años rodeada de cariño.

Nació en el municipio de Entrimo, en Ourense, y aunque vivió mucho años en Verín, ha vuelto a sus orígenes. Mercedes Suárez, de carácter firme y fuertes convicciones religiosas, es una de las residentes más queridas de la vivienda comunitaria Don Pepe, donde no han dudado en hacer una gran fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños.

Estuvo casada y aunque no tuvo hijos sí cuenta con un gran número de sobrinos que se acuerdan de ella desde todos los puntos de España por donde están repartidos. Los familiares que han podido se han unido también a la fiesta en su residencia, y las trabajadoras del centro son como nietas que no han descuidado ni un detalle.

De Mercedes cuentan que aún a día de hoy no perdona pintarse los labios y las uñas, y eso que prácticamente no sale ya de la casa comunitaria. Siempre ha sido una mujer activa pero después de un susto por una caída ha decidido dejar los paseos. Pero la coquetería va por dentro y esa no se olvida.

Igual que tampoco ha dejado de hacer la cama y limpiar su habitación a su manera, sobre todo los santos que la acompañan y que le gusta tener a su manera. Y por supuesto, su copita de sidra. ¿Será ese el secreto? Habrá que probar. Pero secreto o capricho, nunca falta en su mesa.

Su otro gran vicio las cartas. Con ellas se entretiene día tras día y, sobre todo, ejercita la mente a base de solitarios. Una manera de mantener activa la memoria y de pasar las horas, ahora que ha reducido los paseos. Aún así todavía da alguno que otro, a veces en silla de ruedas si es necesario, pero siempre de punta en blanco.