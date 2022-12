A la cárcel 5 amigos por para seducir a chicas y luego violarlas en grupo: "A esa chavala la hemos destrozado"

Cinco amigos han sido condenados a prisión por organizarse para seducir a chicas en aplicaciones de citas y después violarlas en grupo. Las emborrachaban en un piso de Castelldefels, en Barcelona, y las agredían sexualmente. Además, los condenados se jactaban por Whatsapp: "a la chavala esa la hemos destrozado".

A los cinco amigos se les atribuye la violación de tres chicas en 2021 en el piso de uno de los violadores condenados. Sin embargo, según fuentes judiciales citadas por EFE, el análisis de sus móviles indica que puede haber más víctimas que por ahora no han sido identificadas.

Gracias al análisis de los teléfonos se pudieron descubrir mensajes que han resultado clave. Los cinco actuaban de forma organizada a la hora de violar a las chicas. Uno de ellos contactaba con su víctima a través de aplicaciones de chicas, la llevaba a una fiesta con amigos en su piso, consumían alcohol, cenaba o jugaba a la consola.

En el momento que la víctima estaba borracha e "indefensa" -dice la jueza- uno de ellos la llevaba a una de las habitaciones. Es entonces cuando todos entraban para violarla. A veces incluso por turnos. La mujer no ponía resistencia por el ambiente de intimidación y el miedo de la situación.

Comentaban las violaciones por Whatsapp

Los condenados "menospreciaban a las mujeres". Comentaban las violaciones por chat: tanto en mensajes escritos como de audio. "Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", decía uno de los agresores el 25 de noviembre de 2021.

"Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad nos vamos todos a la cárcel"

Los mensajes han sido una de las grandes pruebas a la hora de condenar a los cinco amigos. Se jactaban sin ningún tipo de pudor". "Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad nos vamos todos a la cárcel", comentó otro de los acusados.

"¿Desde cuando una tía es solo para uno", "aquí yo consigo tías y si no invito qué", "la chica va muy borracha, se aproxima trío" o "recuerdo que al día siguiente dijo el D. (risas) a la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI". Estas son algunas de los mensajes del grupo de Whatsapp.

A prisión

La magistrada del caso ha decretado prisión sin fianza para los cinco. Se les acusa de cinco delitos de agresión sexual y otros tres de abuso o agresión sexual a tres chicas, ante la convicción de que actuaron como un "grupo organizado" para someter a jóvenes a "actos de depredación sexual".