El mensaje de Ana, dada de alta tras diez días ingresada por coronavirus: "Nos toca valorar todo lo que tenemos"

Ana, de 59 años, ha pasado diez días ingresada por coronavirus en el hospital y ha aprovechado que ya está en casa recuperándose para mandar este mensaje.

"Buenos días, soy Ana, ayer (el miércoles) me dieron el alta hospitalaria tras estar ingresada diez días por coronavirus", señala la mujer, trabajadora del Ayuntamiento de Cabra, en Córdoba.

"Quiero dar también mucho ánimo a todo el mundo"

"Ante todo quisiera dar las gracias por todo el interés y mensajes de ánimo y que no me sentido sola en ningún momento", explica sobre el motivo de su mensaje, y añade: "Y por supuesto, un agradecimiento personal al persona del Hospital (Infanta Margarita de Cabra), y en especial, al personal que me ha atendido ya que se han portado fenomenal conmigo".

"Desde aquí quiero dar también mucho ánimo a todo el mundo, a los que estáis implicados en la lucha contra el coronavirus, tanto quedándose en casa como en vuestros puestos de trabajo", muestra como mensaje de esperanza: "Ahora nos toca a todos tener paciencia, reflexionar, que tenemos tiempo para hacerlo, y valorar todo lo que tenemos. Y ante todo, confiar en el Señor".

"Mucho ánimo y quédate en casa", concluye.