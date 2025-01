Al menos 6 heridos, uno grave, en una detonación en una empresa de explosivos en Murcia

Seis hombres de entre 30 y 52 años están heridos, uno de ellos de gravedad, tras la deflagración de un depósito en la empresa de pólvora situada en el Javalí Viejo, una pedanía de Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 Región de Murcia recibió una alerta sobre las 16.22 horas relacionado con el incidente en la fábrica, donde aparentemente un depósito había estallado, provocando un incendio que afectó a una masa forestal y dejó seis heridos de diversa consideración.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias para atender a los heridos, que han sido trasladado a centros sanitarios, a excepción de un un hombre de 41 años, que fue atendido in situ por los médicos y no necesitó traslado al hospital porque sus heridas no revestían gravedad.

Tres hombres de 40, 42 y 52 años han sido trasladados al hospital Morales Meseguer. Uno de ellos por policontusiones, otro por inhalación de humo y el otro herido víctima de un traumatismo craneoencefálico. Los otros dos afectados -de 42 y 30 años- han sido trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca con quemaduras

También han acudido al lugar de la explosión bomberos del Ayuntamiento de Murcia y agentes medioambientales, que han trabajado en la extinción de dos incendios de unos 1.000 y 2.000 metros cuadrados. El Instituto de Salud Laboral (ISSL) ha sido informado del accidente.

"Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, una de ellas con heridas graves, tras la deflagración de un depósito en una fábrica de Javalí Viejo, Murcia", escribe el 112 Región de Murcia en su cuenta de 'X'.

Segunda explosión en 5 días

Se trata de la segunda explosión que se produce en menos de una semana en una fábrica de municipios y explosivos de Murcia. El pasado 25 de enero dos personas resultaron heridas graves en la fábrica 'Rheinmetall Expal Munitions' de la pedanía de Javalí Viejo.

En aquella ocasión, se desplazó hasta el lugar la Policía Local, Policía Nacional y dos ambulancias que estabilizaron y trasladaron a los heridos a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

El hombre de 45 años presenta quemaduras en el 45% de su cuerpo y la mujer de 37 en el 36% de su piel.

