'El Melillero', acusado de arrojar ácido a su exnovia, declara que no pretendía hacerle daño: "Solo quería darle un susto"

José Arcadio D.N., alias 'El Melillero', se ha declarado culpable, aunque solo de "algunos hechos". Así ha comenzado su declaración esta misma mañana en la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha arrancado el juicio en el que se le acusa de intentar asesinar con ácido a dos mujeres, entre ellas su exnovia, en la localidad malagueña de Cártama.

El principal procesado solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y su abogado, ante los que ha mantenido la tesis de que no tenía intención de causarle daños a su exnovia: "Yo solo quería darle un susto, no quería asesinarla ni nada por el estilo". Lo que sí reconoce es haberse dirigido al lugar de los hechos con la intención de arrojar "agua fuerte" sobre el coche en el que viajaba su exnovia y una amiga: "Yo no sabía si la ventana estaba abierta o cerrada porque era enero y hacía frío. Echó el líquido y nos fuimos inmediatamente".

"Yo solo quería aclarar con ella algunos asuntos de nuestra relación, pero no hacerle daño"

Durante su declaración ha negado haber agredido o amenazado a la chica en ningún momento y alega que quiso asustarla por su constante negativa a quedar con él: "Yo solo quería aclarar con ella algunos asuntos de nuestra relación, pero no hacerle daño. Reconozco que a veces le he mandado mensajes de los que me avergüenzo, pero ha sido porque he estado de fiesta o bajo el efecto de alguna droga".

La declaración de José Arcadio D.N. choca con la versión de otro de los acusados que ha reconocido haber comprado el ácido por expresa petición de su amigo. No obstante, asegura desconocer el motivo por el que se lo pidió.

Declara 'El Poti' por su implicación en los hechos

El Ministerio Fiscal pide para 'el Melillero' 51 años y 6 meses de prisión. Por su parte, este lunes han declarado otros 5 acusados por su presunta participación en los hechos. Entre ellos, el conocido como 'El Poti', quién presuntamente arrojó a las jóvenes el ácido sulfúrico a través de la ventanilla del vehículo, por orden de 'El Melillero' y para el que la Fiscalía pide 38 años y 4 meses de cárcel como autor de delitos de asesinato en grado de tentativa, organización criminal y amenazas graves.

"Me puso una pistola en la cabeza para que me subiera en el coche con él"

Sin embargo, este lunes ha cambiado por primera vez su versión: "Yo soy inocente. No arrojé el ácido a la chica. Fue Arcadio quien lo hizo porque yo me negué. En su momento, declaré lo contrario por miedo y amenazas".

Durante su relato ha reconocido haber recibido amenazas por parte del acusado principal: "El día anterior me pidió que le arrojara el líquido a la chica, pero me negué. Al día siguiente me puso una pistola en la cabeza para que me subiera en el coche con él".

Los hechos que este lunes se juzgan tuvieron lugar el pasado 12 de enero de 2021 en Cártama (Málaga), cuando la expareja de 'El Melillero' y su amiga sufrieron profundas quemaduras en el 45 y 25 por cierto de su cuerpo, respectivamente. Una de ellas ha tenido que ser intervenida en 12 ocasiones como consecuencia del ataque.

El juicio continuará el próximo lunes 20 de noviembre en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con la declaración de las dos mujeres víctimas de la presunta agresión. El Ministerio Fiscal ha pedido que puedan declarar a puerta cerrada y que se tomen medidas para evitar contacto visual con los acusados. No obstante, esta petición no se resolverá hasta que el Tribunal comience la vista oral.