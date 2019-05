Las mejores ideas de regalo por el Día de la Madre

Un día en familia

Objetos personalizados

Conforme nos vamos haciendo mayores, cada vez es más difícil encontrar tiempo para coincidir en familia. Por eso, el Día de la Madre es la excusa perfecta para pasar unas horas con ella y con nuestros seres queridos. Dependiendo de las edades, los intereses y el presupuesto, se puede aprovechar para merendar juntos dentro o fuera de casa, ir a un 'escape room', hacer un circuito multiaventura o pasar un día en el campo, playa o parque de atracciones aprovechando el buen tiempo.

En los últimos años se han puesto de moda los objetos personalizados, como las fundas de móviles, tazas, cuadernos, agendas, etc. Se trata de un regalo muy socorrido y que gusta mucho a las madres puesto que dura en el tiempo y lo pueden conservar. Sin embargo, este regalo requiere de preparación, por lo que es mejor encargarlo ya.

Algo hecho por ti

Plantas y ramos de flores

Es la alternativa a los regalos personalizados y, en la mayoría de ocasiones, hace mucha más ilusión que el caso anterior por el esfuerzo que requiere. Un 'collage' con fotografías es una opción muy bonita, sobre todo si estas le recuerdan momentos importantes del pasado.

Las plantas y los ramos de flores pueden ser considerados regalos muy 'típicos'. Sin embargo, no pasan de moda, y a la mayoría de las madres les gustan. No obstante, hay que tener en cuenta sus gustos para acertar con el tipo de planta y optar por una alternativa si son alérgicas o no le gustan.

Un viaje

Un libro

Clases de deporte o un spa

Los viajes son siempre momentos de ocio en los que olvidar las preocupaciones. Dependiendo del presupuesto y disponibilidad, se puede elegir regalar un fin de semana o un periodo más largo. Si es en familia, además, ayudará a que se estrechen los lazos entre sus miembros.Si tu madre es una persona a la que le gusta leer, esta es la opción ganadora. No hay que olvidar tener muy en cuenta los gustos de la regalada, puesto que una mala elección puede convertir este regalo en 'algo para olvidar'. Entregar el ticket regalo para que pueda cambiarlo por otra lectura que le interese más es otra opción, aunque siempre es mejor acertar a la primera.

Con frecuencia las madres no tienen tiempo para ellas mismas o dinero suficiente para gastarlo en disfrutarlo porque anteponen las necesidades de sus hijos u otros familiares. Por eso, aprovechar esta ocasión para que puedan dedicarse tiempo en disfrutar con un bono de clases de su deporte favorito o de sesiones de spa es una de las cosas que agradecerán.

Colonia

Ropa

Joyas

Uno de los regalos más socorridos es el de una colonia, pero observando sus reacciones y comentarios sobre nuevos perfumes o si el suyo se está acabando se puede saber casi sin riesgo a equivocarse de si realmente quieren uno nuevo. Si es así, es una opción tan válida como otra cualquiera.Lo mismo que ocurre con la colonia se puede aplicar a la ropa. Hay que fijarse si la regalada se para en los escaparates ante una prenda concreta o comenta viendo la televisión o alguna revista. De este modo, podrás acertar con la chaqueta, pantalón o vestido que tanto tiempo han estado deseando. Para evitar riesgos con las tallas, no olvides pedir el ticket regalo.

Parece un cliché y no a todas las mujeres les gustan que les regalen joyas, como ocurre con las plantas, pero si es así y se tiene presupuesto es otra opción muy buena.