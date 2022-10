La media de tiempo de espera para una cirugía se sitúa en 115 días, una saturación que indigna a los españoles

El tiempo de espera para ser atendido por el médico desespera a muchos pacientes en toda España y es que, acudir al médico se traduce en horas, días y meses de espera. Los aragoneses son los que más esperan y los vascos los que menos. La media para una cirugía, por ejemplo, se sitúa en 115 días.

La situación de Juana

Juana es una paciente a la que operaron el mes de junio del año 2021 y no tiene revisión hasta diciembre, algo que ella misma califica de "surrealista, que te quiten la matriz porque tienes células cancerígenas y que te digan que la revisión es al año y medio". Pero no solo hay demoras en la atención, sino que también hay cancelaciones. Es lo que le ha ocurrido a la madre de Pilar, su hija explica que "tuvo que esperar cuatro horas para que luego no la atendieran. Es una vergüenza. Es una persona que está discapacitada en un 40%, está esperando para que la operen y llevamos así un año y pico". La indignación de los pacientes está sobre la mesa.

Hay que esperar 90 días para consulta

En España hay que esperar una media de 90 días para ir a consulta y 115 para una cirugía, "cuando llegue la hora ya ni me acuerdo de que me toca" explican. Pero la espera no termina aquí porque cuentan que "en Urgencias igual, tienes que esperar una hora o dos. El problema está presente en todo nuestro país".

Entre tanto, los pacientes se desesperan, siendo los aragoneses lo que más tiempo tienen que esperar y los vascos los que menos lo hacen. Una situación para la que los españoles piden respuesta y soluciones. Para muchos es inexplicable que la revisión de una cirugía conlleve un año de espera.