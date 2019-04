"Me pegaban patadas en mis partes", el testimonio de un niño acosado que protagoniza un documental contra el bullying

"Nadie quería juntar conmigo, la gente me trataba muy mal y me pegaban puñetazos y patadas. Me llamaban enano, cerdo o 'porki'", es el testimonio de un niño de ocho años que ha sido víctima del bullying. Mario de 8 años cuenta cómo le pegaron patadas y le amenazaban con volverle a pegar si lo contaba.

Otro testimonio estremecedor que forma parte de esta campaña es el de Enma, de 11 años: "Me llamaban puta gorda, zorra". O el de Victoria, de 13, que confiesa que la dejaban sola y marginada.

Son testimonios reales aunque ilustrados con rostros de animación, dibujos para preservar la identidad de los niños que acompañan su voz. Ellos piden ahora a otros niños acosados que también rompan su silencio y que lo cuenten porque, de lo contrario, el acosador tiene más fuerza.