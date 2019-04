Mauricia, la madre de mellizos que dio a luz a los 64 años: "Me han quitado a mis hijos de manera irracional"

Mauricia Ibáñez, la madre de mellizos que dio a luz a los 64 años, lamenta que sus hijos hayan sido entregados a una familia de acogida porque, según Servicios Sociales, no estaban bien cuidados. Esta familia vive en Valladolid y Mauricia vive en Burgos, por lo que está totalmente destrozada porque asegura que no va poder verles con tanta frecuencia.

Los Servicios Sociales le quitaron a los niños, con dos meses, por indicios de desprotección, a pesar de que ella siempre ha dicho que lo hicieron por su edad. Ahora han entregado a sus hijos a una familia de acogida y solo podrá verlos cada 15 días hasta que se celebre el juicio por la custodia.

En su barrio están divididos entre los que la defienden y los que dicen que ya no está en plenas facultades para tener hijos. Mauricia no desiste en su afán de ser madre. Hace ocho años también tuvo una hija que le fue retirada y ahora vive en el extranjero: "Ahora casi no me reconoce cuando me la ponen al teléfono".