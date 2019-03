Más de la mitad de los bebés padecen problemas de sueño

Hay momentos del día en los que los más pequeños pueden tener un sueño apacible y profundo, pero son mucho los que por la noche no pueden conciliar el sueño y las consecuencias, para ellos y los padres, no son positivas; así nos lo cuenta un padre de familia que afirma: “si no duerme, vas cansado a trabajar y la semana se hace dura. Además después los nervios que esto produce se notan en casa”.

Uno de cada 4 bebés no consigue dormir la noche de un tirón, al principio porque las tomas son frecuentes y después porque no les enseñamos bien, no les marcamos rutinas. Esa es principalmente la causa, así lo afirma el Director del Instituto de Investigación del Sueño, Diego García Borreguero; según este experto es necesario tener unos horarios para el juego, el baño y el sueño, además normalmente los problemas para dormir son resultado de la irregularidad que tienen los padres.

Los niños no tienen la capacidad de saber cuándo es de día y cuando es de noche. Hay que enseñárselo. Aconsejan por ejemplo que la siesta, que suele realizarla hasta los 18 meses, se haga con luz. Diego García Borreguero recomienda también que cuando el niño se despierte, se coja, se le acune, se le tranquilice y se le deje de nuevo en la cama.

Tiene que dormir el sólo en su cuna. En ningún caso en la cama de sus padres, eso fomenta el apego excesivo con la madreo algo peor, como nos cuenta Milagros Merino, de la Unidad del Sueño del Hospital Ruber Internacional: “Un bebé muy pequeñito, los padres se han quedado dormidos encima del bebé y el bebé ha fallecido”. Como muy tarde a los seis meses deben de tener su habitación. Buen ambiente, buena temperatura, y su sueño será más placentero.