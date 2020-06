Más de 400 jóvenes se reunieron en Pamplona al grito de "San Fermín, San Fermín" incumpliendo el estado de alarma

Navarra pasará el 8 de junio a la fase 3 de la desescalada con una postura "conservadora" adaptada al territorio", que contempla la reapertura de peñas y sociedades gastronómicas, pero no de piperos o bajeras, y la ampliación del aforo de las terrazas al 75 % pero sin permitir consumir en la barra.



En los espectáculos al aire libre, aunque la normativa estatal permite la presencia de hasta 800 personas, en Navarra se limita a 400 el aforo, se aumenta de 15 a 20 el número máximo de los grupos y la movilidad entre comunidades limítrofes se analizará en la segunda semana con el resto de territorios y conforme avance la pandemia.



Estas son algunas de las novedades que traerá consigo este cambio de fase que ha sido valorado en rueda de prensa por la presidenta, María Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin, quienes han insistido, no obstante, en sus apelaciones a la prudencia y a la responsabilidad para "no tener que dar pasos atrás".