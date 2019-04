Más de 20 nuevos incendios intencionados queman Galicia en la zona de Rianxo, en A Coruña

Las llamas todavía incontroladas y avivadas por un intenso viento mantienen en vilo a los municipios coruñeses de Dodro y Rianxo, desde que a última hora de este lunes comenzara un incendio forestal que ha quemado más de 850 hectáreas y se ha aproximado a varios núcleos de población.

El viento y la poca humedad que se registra en Galicia estos días por la falta de lluvia están dificultando el control del fuego, en el que trabajan dos técnicos, 28 agentes, 27 brigadas, 18 motobombas, cinco palas, siete helicópteros, cuatro aviones y un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El conselleiro de Medio Rural de la Xunta, José González, ha indicado este martes que la mayoría de los veinte incendios registrados entre ayer y hoy en Galicia son intencionados, si bien en este caso parece que ha sido un incidente en una torreta eléctrica el desencadenante de este voraz incendio forestal, han explicado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil indaga las causas de este fuego con varios focos y no está previsto que se pueda controlar de manera inminente debido al viento cambiante, una situación que mejorará desde primeras horas de mañana. El alcalde de Rianxo (A Coruña), Adolfo Muíños (BNG), ha detallado, en declaraciones, que prácticamente está ardiendo todo el terreno forestal del ayuntamiento, a excepción de la parroquia de Araño, y que existen varios focos activos que se propagan con gran virulencia.

Las parroquias más afectadas son las de Burés y Rianxiño, en las que las llamas han obligado a ejecutar labores urgentes de desbroce y cortafuegos, y las autoridades han recomendado a varios de los vecinos que abandonen las viviendas debido al denso humo.

Por el momento, la Xunta ha establecido el nivel de Situación 2 -el tercero de una escala de tres- como medida preventiva por la cercanía de las llamas al núcleo habitado de Meiquiz, en la parroquia rianxeira de Leiro, y ha evacuado por precaución a los alumnos del Instituto Félix Muriel de Rianxo en el lugar de Rianxiño y a los escolares de la unitaria de Rañó. "Crucemos los dedos", ha dicho el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque las casas se han librado del fuego en Rianxo y se espera que así siga la situación.

Por las llamas, se ha llegado a cortar al tráfico un tramo de la autovía del Barbanza, que ya está reabierto, aunque se circula con dificultad, debido a la proximidad de la lumbre y al humo. Pese a la voracidad de las llamas y al peligro que suponen, los vecinos de estos municipios consultados no se han mostrado tan sorprendidos, aunque el fuego se haya adelantado una estación.

"Es normal que arda tal y como está el monte", ha asegurado por ejemplo Manuel, propietario de una vivienda en Rianxo, situada una decena de metros detrás del instituto de educación secundaria Félix Muriel, que ha tenido que ser desalojado a causa del denso humo que cubría la zona en las horas centrales del día. Los medios técnicos trabajan sin descanso en la creación de cortafuegos y en el desbroce de las parcelas más próximas a las casas, e intentan controlar un fuego que se ha desatado en una temporada en la que no se realizan las exhaustivas funciones preventivas propias de los meses de alta actividad incendiaria, y con las plantillas de las brigadas contraincendios menos dotadas.

Además del incendio en Dodro y Rianxo, se han extinguido los fuegos registrados en Lousame y Noia, que afectaron a una superficie estimada de 77 hectáreas, 71 de monte arbolado y el resto raso, y se ha apagado el de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo, con 21,9 hectáreas calcinadas. No obstante, hay otro que es nuevo, con lo cual no hay tregua, pues esta noche, un cuarto de hora antes de las nueve, en otra provincia, en Ourense, en concreto en el lugar de Santigoso, al sur del municipio de O Barco de Valdeorras, se originó un incendio y, media hora después, otro foco en ese mismo núcleo. Hasta el momento han quedado arrasadas veinte hectáreas.