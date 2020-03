Marina Echeverría, catedrática de derecho en la Universidad de Valladolid: "Soy mujer, mujer trans, pero mujer al fin y al cabo"

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y donde se sale para manifestarlo. Marina Echeverría es mujer transexual y catedrática de derecho en la Universidad de Valladolid desde hace poco.

Ella también se siente en desigualdad por el hecho de ser mujer y lucha por cambiarlo. Para Marina Echeverría, ser mujer es una "ideología, un cuerpo o un sentimiento profundo".

"Lo que más me costó fue darme a conocer como mujer a mi misma"

Cree que todavía no hay igualdad entre hombres y mujeres porque la inclusión social todavía no es perfecta. "Lo que más me costó fue darme a conocer como mujer a mi misma", explica. Cuenta que durante este proceso, vio como algunas de sus compañeras perdían familia o amigos durante el transcurso.

Marina Echevarría concluye pensando en el futuro: "Me gustaría que mis hijos viviesen una sociedad más liberal e igualitaria". Este 8 de marzo se centra en reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, junto a la libertad sexual de las mujeres.