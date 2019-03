María, la joven que denunció en un vídeo haber sufrido una agresión sexual: "Según pasan los días, mi mente va difuminando cosas"

María ha explicado en una entrevista en Espejo Público que el vídeo "más oscuro" lo grabó una hora después de la agresión porque se sentía sola: "Sé que para una mente que no ha sufrido esto no tiene sentido, pero era un apoyo en ese momento".

Además, alega que había estado bastante concienciada con "este tema" antes de que ocurriera el suceso y esa misma tarde había estado hablando con otra persona sobre el asunto de las agresiones sexuales y de los abusos. El vídeo posterior, en el que aparece más tranquila pero visiblemente afectada, consiste en una explicación de lo que ella sentía "realmente".

En cualquier caso, María ha dejado claro que tras la agresión fue a urgencias porque la ambulancia la recogió en su casa, en el hospital la vio un forense y, desde allí, la derivaron hasta comisaría, donde presentó la denuncia.

Uno de los motivos por los que decidió grabar el vídeo es porque ella nunca pensó que le podría pasar y cuando ocurrió se dio cuenta de que "esto le podría haber pasado a cualquier otra mujer". "Si puedo hacer que vayan más concienciadas o que, cuando ocurra, lo denuncien y que no se avergüencen ellas porque el que se tiene que avergonzar es el agresor", añade. Además, confiesa que no recuerda la cara del agresor porque su mente "va difuminando cosas" conforme va pasando el tiempo.

Por otro lado, señala que lo que más le está ayudando a "dar la cara" es el apoyo de su familia y sus amigos. Al contrario, "muchos hombres" han dudado de sus testimonio: "No me voy a fijar en ellos cuando no saben lo que estoy sufriendo ni lo que sufren las mujeres".