El mapa de la violencia de género en España en 2020

Este miércoles 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Una lacra que también en España sigue sumando víctimas cada año.

En lo que va de 2020, 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, este año las circunstancias de las víctimas de violencia de género han empeorado por la crisis del coronavirus. Obligadas a permanecer en casa por el confinamiento, muchas no veían salida a la situación desesperada que vivían en sus casas.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha alertado de que hay indicios suficientes para asegurar que se han incrementado la violencia de control y la violencia psicológica, que son las que "menos" se denuncian.

Ante esta situación, se reclama a toda la ciudadanía que no cierre los ojos si cree que estas situaciones se viven en su entorno, pues toda la sociedad tiene el deber de denunciar. No hay que olvidar que el Teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género y no deja rastro en la factura telefónica.

Durante este miércoles 25 de noviembre tendrán lugar diversos actos en toda España, en los que se guardarán minutos de silencio para recordar a las víctimas de violencia de género y se leerán manifiestos de repulsa con el lazo morado como símbolo.

En este mapa interactivo puedes repasar los nombres, edades y fechas de asesinato de las 41 mujeres que han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas en 2020. Barcelona es la provincia en la que más asesinatos por violencia machista se han producido este año.