Manualidades para regalar el Día de la Madre 2020 paso a paso

Como cada año, el primer domingo de mayo se celebra el Día de la Madre 2020, aunque no se celebra el mismo día en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos lo celebran el segundo domingo de mayo. Aunque en España no es hasta 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y como lo conocemos hoy. El hecho de que se celebre en mayo no es casual, pues este mes es el quinto mes del año y el mes de la Virgen María.

Este año a causa del coronavirus muchas personas no podrán estar con sus madres este 3 de mayo a causa del confinamiento por el coronavirus. Sin embargo, a pesar de la distancia, siempre hay formas de hacer llegar una felicitación, una manualidad, unas flores o un regalo. Hay algunas empresas que sí envían paquetes a domicilio, muchas otras a causa del coronavirus no lo hacen.

Tanto si tienes la suerte de pasar este día con tu madre como si no, te proponemos tres ideas de manualidades para regalar el Día de la Madre 2020. Son muy fáciles de hacer, por lo que son aptas para hacer con niños.

Manualidades para el Día de la Madre 2020

Fotos con mensaje

Materiales:

- Fotos

- Pinzas pequeñas

- Hilo grueso

- Rotulador

Elaboración:

Esta manualidad del Día de la Madre es muy fácil de hacer, solo necesitarás imprimir fotos con tu madre, pinzas pequeñas, un hilo grueso y un rotulador del color que más te guste. Escribe una palabra o un mensaje bonito para tu madre detrás de la foto y después solo tendrás que colgar una a una en el hilo grueso para que pueda colgarlo donde más le guste.

Ramo de flores con papel

Materiales:

- Tubos o palos de plástico, preferiblemente que sean rígidos

- Papel crepé de un solo color o varios colores

- Pegamento

Elaboración:

Para hacer este ramo de flores de papel para regalar el Día de la Madre primero cortarás a tiras ni muy gruesas ni muy finas el papel crepé, después arrugas el papel con las manos para que se vea con pliegues. Lo vas enrollando y la parte de bajo la dejas en forma de punta para poder pegar a continuación el palo de plástico. Así sucesivamente hasta obtener el número de flores deseadas. Por último, solo tendrás que introducirlas en un jarrón o una maceta.

Joyero

Materiales:

- Agujas

- Un trozo de corcho para pared

- Pegamento fuerte

- Un marco bonito (opcional)

Elaboración:

Seguro que alguna vez habrás visto a tu madre buscar los pendientes que más le gustan y no los ha encontrado en su joyero. Pues bien, con esta manualidad del Día de la Madre 2020 será muy fácil para ella encontrar sus pendientes preferidos. Tan solo tendrás que pegar el corcho en el marco e introducir las agujas en él. Para finalizar, coge los pendientes y cuélgalos, quedarán perfectamente ordenados y será muy fácil encontrarlos.