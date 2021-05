El Manolo-Móvil causa furor entre los vecinos de la localidad pontevedresa de Barro

A sus 93 años Manolo ha diseñado una estructura para proteger su moto adaptada de la lluvia. No supera los 8 km por hora, suficiente para recorrer los escasos metros que separan su casa del bar al que va cada mañana a tomar el café con sus vecinos.

Un hombre con iniciativa

Fue el primer alcalde de la democracia de su ayuntamiento, ha sido transportista y sabe bien lo que es trabajar duro. Manolo nunca ha sido de pasarse el día en casa y por ello, no ha dudado en ponerse manos a la obra para idear una estructura que le permita salir sin mojarse los días de lluvia.

“Casi no puedo andar, tengo que utilizar esta moto adaptada y en invierno aquí en Galicia llueve mucho, así que muchas veces me tenía que quedar en casa”. Inquieto por naturaleza y amante de los retos, empezó a buscar por Internet la piezas que necesitaba.

“Algunas cosas las compré en ferreterías de la zona, otras las pedí por Amazon”. ?¿Sabe usted que no hay mucha gente que pase de los 90 que compre en Amazon? le preguntamos. “Yo por ahora me voy arreglando bien solo, lo que puedo hacer yo, lo hago, ¿para qué molestar?”.

El Manolo-móvil hace furor

Sus vecinos se han acostumbrado ya a verle en el "Manolo-móvil" pero raro es el día que alguien no se queda boquiabierto al cruzárselo por la carretera. “La primera vez que lo ve la gente alucina”, asegura Ana, la que le sirve el café cada mañana. “Siempre viene a su hora, si no ya empezamos a pensar si le pasaría algo, se sienta en su mesa y van llegando sus compañeros”.

Vecinos y amigos con los que intercambia un rato de charla. “Es que este hombre no tiene enemigos”, dice Maruja. "Es muy buen hombre y es un gusto que pueda venir todos los días, ahora con esto que montó ya no se moja".

Unos dos meses tardo en construirlo, "porque fui muy poco a poco, en realidad serían unas dos semanas”. Y calcula que se habrá gastado unos 400 euros. “Más o menos, es difícil echar las cuentas porque entre tiendas de aquí y por Internet...".

Retrovisor, colgador para los bastones “por si tengo que dar algún paso, 4 o 5 que más ya no soy capaz”, e incluso una cesta para llevar las cosas. Y es que, aunque con bastante menos lujo que el Papa-móvil, al de Manolo no le falta detalle. “A mi me hace la función, no necesito más”.