Manipulación, miedo y mentiras: el drama oculto de los niños con secuelas de por vida por el divorcio de sus padres

El calvario que vive Daniel, el hijo de Juana Rivas, comienza cuando tenía tres años. Desde entonces se encuentra en medio de una batalla judicial que parece no tener fin. Su vida se ha convertido en una verdadera montaña rusa emocional y lo que está viviendo le pasa factura, tanto ahora que sigue siendo un niño, como en el futuro, cuando sea adulto. Porque lo que viven los hijos durante los divorcios más conflictivos, cuando ambos progenitores no se ponen de acuerdo, se queda marcado para siempre.

A Daniel le tocó estar entre un tira y afloja de sus padres, Juana Rivas y Francesco Arcuri, que llevan años peleándose en los tribunales. Todo esto le afecta y los expertos aseguran que la salud mental de los niños sufre mucho, sobre todo en situaciones en las que uno o los dos padres manipulan a sus hijos, como por ejemplo al criticar al otro progenitor, metiéndoles miedo o generando rechazo.

El menor lleva ya siete meses sin ver a su padre, en los que ha estado en España, escolarizado y únicamente en compañía de su madre. Durante todo este tiempo, no ha tenido ningún contacto con él. Es más, hace tan solo unos días, el propio niño pidió auxilio directamente a la Ministra de Infancia para no tener que volver a verle.

El martes, en los Juzgados de Granada y punto de encuentro para irse con su padre tal y como ha dictado la justicia, y ante los medios de comunicación, Daniel expreso su negativa entre sollozos para no regresar con su padre: "Yo no me quiero ir". "Me va a matar como vuelva... No puedo, no puedo (...) Son muchos años que intento estar aquí y no me deja, no me deja en paz".

Aprender a diferencias

Esto ha abierto un debate sobre hasta qué punto el distanciamiento entre Daniel y su padre está siendo justificado o existe algún tipo de manipulación. La psicóloga forense Marta de Prado subraya que "lo que tenemos que poder diferenciar claramente es cuando se está dando una situación de abuso y cuando se está dando una influencia manipuladora".

Si el menor hubiese pedido expresamente la protección desde un entorno seguro, sin presiones "La madre estaría haciendo un distanciamiento justificado y estaría protegiendo a su hijo", apunta la psicóloga infantil, María Ángeles Sánchez.

Pero el caso de Daniel es diferente porque hasta ahora, él siempre había mantenido que su madre les obligaba a mentir para apoyar sus denuncias contra Arcuri. Sin embargo, ahora la versión ha cambiado y todo se ha complicado aún más. Ana López, psicóloga infanto-juvenil del Centro Creciendo, explica que este cambio puede deberse por "narrativas que haya escuchado por parte de su familia o en la calle".

Posibles secuelas

Los expertos insisten que tras vivir una infancia tan traumática, marcada por un divorcio conflictivo, podría tener procesos ansiosos, depresivos y muchas dificultades a la hora de confiar o vincularse emocionalmente con una pareja, una consecuencia que llevan muchos niños que han pasado por situaciones parecidas.

Según un estudio de la psicóloga Silvana Milozzi, de la Universidad Salesiana Argentina, miles de niños y niñas en el mundo son separados de sus padres por diferentes motivos como violencia, negligencia, abandono, deportaciones, cárcel, entre otros. Las consecuencias que desarrollan son traumas, desarrollo sexual temprano, bajo rendimiento académico, trastornos psicosomáticos y muchos problemas de salud mental.

La autora del estudio explica que la separación de niños y niñas de sus padres es un fenómeno complejo, que ocurre en muchas situaciones difíciles como en la migración, adopción, desplazamiento, divorcios muy conflictivos o incluso desastres naturales.

