Madrid elabora un protocolo para vigilar y controlar los casos de coronavirus en las residencias de ancianos

La Comunidad de Madrid ha elaborado un protocolo para diagnosticar, vigilar y controlar los casos de coronavirus en las residencias de ancianos. El documento, fechado el 17 de julio incluye el rastreo y seguimiento de personas que han mantenido contactos con casos positivos.

El protocolo se divide en dos partes, una dedicada a los casos sospechosos de coronavirus y los confirmados:

Casos sospechosos de coronavirus en residencias

Ante la aparición de síntomas en algún anciano, el profesional debe contactar a la mayor brevedad posible con el sistema sanitario para la valoración clínica del caso. Los profesionales de Atención Primaria valorarán si el caso presenta síntomas compatibles y solicitarán la PCR, que deberá realizarse en menos de 24 horas, una muestra que será complementada con otra de suero para determinar IgG, que se obtendrá simultáneamente.

El residente deberá permanecer en aislamiento desde el momento de la sospecha, a la espera del resultado de la PCR. Además, también se iniciará la identificación y vigilancia de contactos que haya podido tener.

Si la PCR es negativa y no hay una alta sospecha clínica se descartará el caso y finalizará el aislamiento. En el que caso de que haya sospecha clínica alta, la prueba se repetirá a las 48-72 horas.

Si la PCR es positiva se considerará caso confirmado, por lo que se mantendrá en aislamiento al anciano, se notificará urgentemente a Salud Pública y la identificación y vigilancia de contactos estrechos.

Casos confirmados de coronavirus en residencias

Los casos de coronavirus en ancianos que se encuentren en residencias y que no cumplan criterios de hospitalización deberán permanecer en aislamiento, por lo que serán trasladados a la zona Covid del geriátrico.

El responsable del centro tendrá que notificar el caso de manera urgente a la Sección de Epidemiología, encargada de valorar la situación y las medidas de control más apropiadas a la misma. Cumplimentará la encuesta epidemiológica del caso y asesorará al servicio médico de la residencia para la identificación de los contactos estrechos. El seguimiento y el alta de los casos será supervisado por el médico.

¿Cuándo debe concluir el aislamiento en los casos confirmados?

- Casos asintomáticos. Los ancianos que hayan dado positivo en coronavirus pero sean asintomáticos, mantendrán un aislamiento de hasta 10 días desde la fecha del diagnóstico.

- Casos de sintomatología leve. Los casos de coronavirus con una infección leve (no han sido hospitalizadas, sin oxigenoterapia, o con síntomas menos de una semana) puede acabar el aislamiento a los 10 días del inicio de la enfermedad siempre y cuando no hayan tenido síntomas los últimos 3 días. No será necesaria la PCR para concluir el aislamiento.

- Casos con sintomatología graves. Los ancianos que hayan sufrido un cuadro grave de coronavirus (hospitalizados, con oxigenoterapia o con síntomas que han durado más de 7 días) podrán recibir el alta hospitalaria, siempre que su situación clínica lo permita, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberán mantener aislamiento con monitorización de su situación al menos 14 días desde el alta.