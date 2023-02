La madre que se queja por el disfraz de Carnaval: "La niña no quiere participar"

Rocío Cano (@veganaynornal) es una madre que se ha hecho viral en pocas horas en las redes sociales por su crítica a la decisión adoptada por los profesores de su hija pequeña de cara al Carnaval. Los pequeños deben disfrazarse de pescadores para participar en un desfile, algo que nos explica "atenta contra los principios éticos y morales de su hija". Además, confiesa que es la propia niña la que no quiere disfrazarse así: "realmente no es que no quiera yo, fue la niña la que nos dijo que no quería participar porque, aunque en esa reunión se nos comunicó el disfraz, ya mi hija me había dicho a mí que no quiere participar en ese desfile".

La madre, que confiesa que "a nivel general es una situación un poquito complicada", ya ha hablado con la profesora para transmitirle la decisión adoptada por su hija, ante lo que la tutora "no me da una respuesta clara, pero si me deja entrever, bueno su respuesta es que era una actividad que se había hecho desde el equipo directivo, desde el claustro de profesores" y que lo que ha hecho "de momento, le he mandado un correo argumentándolo a la tutora y presupongo que la tutora lo ha enviado al equipo directivo, pero de momento no tengo ningún tipo de respuesta ni por la tutora ni por el equipo directivo, por nadie".

¿Se disfrazará la niña finalmente?

Rocío nos explica que el colegio tiene previsto realizar un desfile con todos los alumnos para celebrar el carnaval y que la decisión que adoptan ante la negativa de la niña de disfrazarse de pescadora es que ella decida el disfraz que quiere llevar: "van a hacer un desfile, como también tenemos otra hija mayor en ese colegio que si que va a desfilar porque va de otra cosa totalmente lúdica y súper inclusiva, pues mi hija pequeña se disfrazará de lo que ella quiera e irá al desfile con su padre y conmigo, no podrá participar con el resto de su clase por desgracia porque no quiere ella".

Con su primer vídeo en TikTok en el que denunciaba la causa se ha hecho viral muy rápido, acumulando más de 14.000 'me gusta' y más de 8.000 'me gusta'. En él explica la situación así:

No pueden obligar a los niños a disfrazarse

Además, explica que no es correcto obligar a un niño a disfrazarse de algo que atente contra sus principios, como ocurre en este caso. "Desde la calma, porque lógicamente el video lo grabé enfadada en un momento de rabia, me gustaría dejar claro que hay a mucha gente que le choca que exponga esto y que mi hija se sienta excluida por motivos morales y éticos, pero hay que partir de la base de que en el Real Decreto sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas en los centro educativos y en el artículo 16 dice que el alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, condiciones religiosas, morales o ideológicas, por lo que para cualquier persona es fácil de entender que no es correcto obligar a una niña musulmana a disfrazarse de personaje bíblico en una función católica o a un niño antitaurino a disfrazarse por ejemplo de torero".