La madre de Jay Slater se despide de su hijo: "Lamento mucho que nunca te hayamos encontrado"

Debbie Duncan, madre de Jay Slater, ha dejado un emotivo mensaje en el altar que homenajea a su hijo y que está levantado en las proximidades de la zona en la que se encontró el cadáver.

El barranco de la región montañosa de Masca, Tenerife, por el que se cayó Slater se ha inundado de flores y mensajes de despedida cargados de emoción. Entre ellos, destaca el escrito por su madre: "A mi hermoso niño. Lamento mucho que nunca te hayamos encontrado. Te extraño muchísimo. Serás eternamente joven y te extrañaremos por siempre. Te quiero mucho, mamá".

A su vez, el padre del joven fallecido, Warren Slater, ha escrito: "A mi niño, con amor, papá. Besos y abrazos siempre". Warren, ante la desesperación generada por la suspensión oficial de la búsqueda, se desplazó la semana pasada hasta la isla para caminar durante dos horas por el barranco en el que sonó el teléfono de su hijo por última vez.

Una nota dejada por la familia del adolescente británico Jay Slater, cerca del sitio donde fue encontrado su cuerpo, en Masca, en la isla de Tenerife, España, el 17 de julio de 2024. | Reuters/Jesús Cabrera

Junto a su padre estaba el hermano mayor del fallecido, que ha escrito en una nota: "Te quiero hermano pequeño. Nunca, ni un millón de años, me imaginé que estaría haciendo esto. Cuidaré de mamá y de papá. Espero que estés de fiesta ahí arriba con el abuelo. Confío en poder verte de nuevo algún día. Descansa en paz hermano. Te quiero".

Una nota dejada por la familia del adolescente británico Jay Slater, cerca del sitio donde fue encontrado su cuerpo, en Masca, en la isla de Tenerife, España, el 17 de julio de 2024. | Reuters/Jesús Cabrera

Actualmente, se está preparando la repatriación del cuerpo a Reino Unido. Una vez llegue a su país, es probable que un patólogo del Ministerio del Interior realice una segunda autopsia.

Despedida desde el Reino Unido

Una vez conocida la noticia de su defunción, se llevó a cabo una vigilia en la ciudad natal del fallecido, Oswaldtwistle, Lancashire. En ella, sus amigos lanzaron docenas de globos azules al cielo para conmemorar su memoria.

El acto se desarrolló en la Iglesia Metodista del West End, a la que también asistió la ex entrenadora de Jay, Pam Kierons, que declaró a The Mirror: "Estoy devastada por la familia, devastada por Debbie. El resultado no es el que nadie quería, pero al menos pueden traer su cuerpo a casa".

Kierons también comunicó lo "repugnante" que le parecía que personas "indagasen en temas pasados" e "inventasen teorías locas de conspiración".

El acto contó con la aprobación de la madre de Jay, que solicitó que se reprodujesen las canciones de Wings, de la artista Birdy, y una versión de Forever Young, de Alphaville.

Finalmente, el ministro Smith informó acerca de que se puso en contacto con Debby para mostrarse su solarización "aunque estemos a miles de kilómetros de distancia los unos de los otros".

"Ella quería que todos supieran lo amado que era Jay y eso es evidente para todos aquí. Jay nunca será olvidado. La comunidad es lo que nos ayudará a superar los días y las semanas venideras. Juntos seremos más fuertes", aseguró el ministro británico.

Hallazgo del cuerpo

El cadáver fue localizado durante la mañana del pasado lunes, 15 de julio, en la zona del barranco en Masca, Buenavista del Norte.

Los trabajos de los forenses se demoraron debido al gran deterioro que sufría el cadáver. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó que las huellas dactilares correspondían a Jay Slater, el joven que llevaba desaparecido desde hace cerca de un mes.

Por último, el informe forense confirmó que la muerte se debía a un politraumatismo compatible con una caída en una zona rocosa.

