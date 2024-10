Una madre acusa al padre de sus hijos de maltrato y abusos sexuales: los niños sufren ataques de pánico al verle

Una madre de Tenerife ha denunciado la falta de acción judicial ante un presunto caso de violencia vicaria, maltrato infantil y abuso sexual cometido por el padre de sus hijos, de 3 y 7 años. La madre asegura que no se han tomado medidas cautelares urgentes, como la suspensión del régimen de visitas, a pesar de haber presentado una denuncia con pruebas contundentes, incluyendo informes periciales y declaraciones de los menores.

La abogada que lleva el caso es Sara Rodríguez Riley y dice que tanto los servicios sociales del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, como la Fiscalía de Menores han sido alertados sobre el peligro que corren los los niños. Los menores sufren, según las denuncias, ataques de pánico al ver a su padre y comportamientos sexuales inapropiados para su edad, tienen3 y 7 años. Por eso la abogada critica que el juez no haya evaluado adecuadamente las pruebas presentadas y que el padre mantenga la custodia compartida, poniendo en riesgo el bienestar de los menores.

Ante estos hechos, la letrada exige que la justicia actúe de manera inmediata para proteger a los niños. El pasado 15 de julio, la madre presentó una denuncia urgente donde incluía, además, informes periciales y grabaciones.

Se ha solicitado la suspensión del régimen de visitas

También ha solicitado la suspensión del régimen de visitas del padre para proteger a los menores. A pesar de haber presentado esta denuncia, la madre afirma que no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Desesperada, asiente: "No entiendo cómo pueden obligarme a dejar a mis hijos con alguien que los ha maltratado". Y prosigue, "los niños están sufriendo y las autoridades y no hacen nada para protegerlos".

Por todos estos hechos, la abogada de la madre, Sara Rodríguez Riley, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la justicia en este caso de maltrato y abuso sexual al que considera alarmante.

