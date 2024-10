Luz López Arnau, Miss Abuela: "Fui la precursora de la minifalda en mi pueblo"

La burelense Luz López Arnau tiene 72 años y es ahora la abuela más guapa de España. Ya lo era de Galicia, pues fue Miss Avoa de Galicia en 2023, pero ahora lo es también a nivel español. En estos momentos se prepara como representante del norte de España en el certamen Mrs. Elite Universe Official Spain 2024. Será este mes, entre el 10 y el 18, en Tenerife.

Fue funcionaria desde los 30 y pico años. "Apenas fui a la escuela, estuve dos años escolarizada porque antes quien tenía que estudiar era el hombre, en este caso mi hermano", explica Luz. "De pequeña, por cosas de la vida, incluso estuve encargada de gestionar toda la casa", sigue. La vida de Luz no fue un camino fácil. Cosió en casa, fue dependienta y con 28 años empezó a estudiar unas oposiciones. "Tampoco se veía bien que opositase en aquel entonces", cuenta. Y hasta que las aprobó con algo más de 30 años, la burelense no desistió.

"De cada episodio de mi vida, podría escribirse un libro"

Hasta su jubilación trabajó como administrativa de la Seguridad Social. Todo lo que sabe lo aprendió de forma autodidacta. Pero adelanta entre risas: "De cada episodio de mi vida podría escribirte un libro”. A Luz siempre le encantó la moda. “Siempre digo que fui la precursora de la minifalda en mi pueblo", dice entre risas, "porque yo me hacía mi propia ropa y hasta con 15 años me pintaba ya las pestañas".

A los 17 años fue escogida como Miss Fotogenia y la invitaron a participar en Miss Galicia, pero sus padres no se lo permitieron. Ahí Luz ya casi empezaba su camino de la moda y los concursos.

Un otoño de oportunidades

Sin embargo, no fue hasta el 2020 cuando la vida de Luz dio otro giro. Para ella la pandemia marcó un antes y un después. En 2022, a pesar de ser escogida para participar en Miss Avoa Galicia superando la edad límite, no pudo participar al cancelarse el evento. Pero llegó el 2023, su año: se presentó al concurso regional en septiembre y lo ganó.

Y en junio de este año, también se hizo con el mismo título a nivel España. Ahora, lo que le queda. Es un mes de octubre de tensión, pues se presenta al concurso a nivel internacional y representando al norte de España. Aunque, ojo: "Para mí, yo represento al norte de Galicia". "Para las mujeres de más de 30 años, los concursos de miss son una buena pata de entrada a la moda y al mundo del modelaje", explica Luz. Ahora la burelense se dedica a este mundo.

"Ya no tienes edad"

"El edadismo nos limita", dice tajante la burelense. Cuenta que normalizando frases como "ya no tienes edad" se influye en la forma de ser y actuar de las personas. "Hay que quitar esas etiquetas de que a una edad ya no puedes ni debes", dice. "Yo me sigo poniendo minifalda y a quien me diga algo, me la quito y se la pongo de sombrero", sentencia la modelo.

Los concursos de belleza

Luz tiene clara su opinión sobre los concursos de belleza: los hay que no son positivos, pero otros sí. "Hay quien se cree mejor denostando los certámenes de belleza”, dice, “pues yo me siento más cosificada en las redes sociales, por ejemplo". "Nadie tiene que entenderlo, solo tienen que respetarlo", añade. En estos concursos Luz cuenta que hacen muchas más cosas que andar por la pasarela y posar. "Es ameno, gratificante y aprendes mucho. Por ejemplo en el de este mes viene gente de otros países", cuenta.

Explica, además, que hacen talent shows, masterclasses de danza y también presentaciones sobre un tema. En estos momentos y para el concurso de este mes, Luz tiene que hacer un power point sobre los derechos humanos.

