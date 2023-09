Luz López Arnau, coronada a sus 71 años como la abuela más guapa de Galicia

"La belleza no tiene edad, ni peso, ni estatura". Así de contundente se expresa Luz López Arnau. Esta vecina de Burela acaba de ganar el certamen de belleza Mrs Abuela de Galicia con 71 años. "Cuando tenia 17 me nombraron Miss Fotogenia en unas fiestas de mi pueblo. Ahora, con 71, pensé que era mi momento, ¡cifra capicúa!, y mira, me presenté a este concurso para mayores de 50 años y me he convertido en Mrs Abuela de Galicia", nos cuenta entre risas.

Y precisamente de nietas presume: "tengo dos, muy estudiosas, y están muy orgullosas de mi: ¡me dicen que todos esto es muy guay!", comenta. Ni ella, ni sus nietas o su hija imaginaban algo así. "Vi la convocatoria en Facebook y decidí presentarme porque siempre me gustó este tipo de certámenes", relata.

Y anima a todas las personas que, como ella, tienen mucho recorrido vital a "perder la vergüenza y dejar a un lado los prejuicios y las imposiciones de la sociedad. ¿Por qué no voy a poder ponerme, por ejemplo, un alineador de dientes a los 71 años si quiero verme bien? Debemos hacer lo que nos apetezca y haga sentir felices", asegura.

Luz denuncia "el edadismo en el mundo de la imagen"

Con esta mentalidad, cargada de optimismo y juventud, Luz denuncia "el edadismo en el mundo de la imagen" al mismo tiempo que reivindica la libertad de los mayores a "sentirse bien con sus arrugas". Al menos así lo hace ella, a la que ni su edad ni su estatura (mide un metro cincuenta centímetros) le impidieron vivir "una experiencia única, muy intensa, pero llena de gente maravillosa y un ambiente extraordinario".

En el certamen, celebrado en Vigo, fueron elegidas las mujeres más bellas de Galicia de más de 30, 40 y 50 años: "somos las Mrs, que no Miss, gallegas", nos explica. Todavía no sabe cuál será el siguiente paso. A la espera de que la organización le indique dónde será el certamen nacional, Luz sigue haciendo de las calles de Burela su verdadera pasarela.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.