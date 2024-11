Luces navideñas para limpiar el lodo de la DANA en Valencia: la iniciativa solidaria de un pueblo de Salamanca

Desde Sieteiglesias de Tormes a cualquiera de los pueblos arrasados por el barro y lodo de la DANA hay cerca de 600 kilómetros de distancia. Desde el corazón de la provincia de Salamanca casi a orillas del Mediterráneo. Pero la distancia en este caso también ha sido un concepto relativo para hacer que sus vecinos, a iniciativa del Ayuntamiento, hayan arrimado el hombro en favor de los miles de vecinos valencianos afectados por la tragedia.

Cuando no había pasado ni una semana del desastre, el alcalde de este pequeño pueblo salmantino se hizo eco de las necesidades urgentes de los municipios afectados y anunció que el presupuesto con el que cada año decoran sus calles con luces navideñas, alrededor de 2.000 euros, este año iría destinado a una iniciativa solidaria. Había urgencia en Valencia por limpiar el lodo de las calles y con la misma urgencia se adquirieron cuatro máquinas hidrolimpiadoras que rápidamente enviaron a Valencia para ayudar donde más se necesitara.

Carmen, una de las vecinas, explica cómo la decoración navideña se suele poner a lo largo de la calle principal que atraviesa el pueblo, la Avenida de la Constitución. Es la carretera que une Sieteiglesias con los municipios de los alrededores. "Me parece estupendamente. A mí no me gusta especialmente la Navidad, pero ahora hace más falta allí que aquí porque están abandonados desde el primer día. La decoración navideña ya se pondrá otro año".

Alberto, otro de los vecinos coincide en que ahora la necesidad está en Valencia y toda la ayuda por escasa que sea debe ir hacia allá. "Estoy a favor de la decisión del Ayuntamiento. La decoración de navidad es un gasto innecesario y tonto. A esa gente le hace mucho más falta que a nosotros y todo será bienvenido allí. Ahora mismo hace falta toda la ayuda posible".

Misma conclusión la de Carlos, que desde la plaza donde se encuentra la fuente del pueblo reconoce que la solidaridad es un recorrido de ida y vuelta. "Es una buena idea. Hay que ayudar a los vecinos por si nos pasa lo mismo, que también vivimos cerca de un río. Si a nosotros nos tocara también nos gustaría que nos ayudaran", explica.

Unanimidad en el Ayuntamiento

La decisión fue adoptada por el Ayuntamiento de esta localidad el pasado 4 de noviembre y comunicada a sus vecinos en un bando expuesto entre otros lugares en la puerta de la iglesia. En él se recoge que la iniciativa de destinar la partida presupuestaria de los gastos de la iluminación de navidad a los afectados de la DANA se ha adoptado por unanimidad de los cinco concejales que forman la corporación municipal.

El alcalde de la localidad explica que se trata de una iniciativa solidaria al margen de cualquier implicación política y por eso ha rechazado atender a este medio.

